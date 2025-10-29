logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Trump announces trade breakthrough with South Korea on Asia trip

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
U.S. President Donald Trump, Canadian Prime Minister Mark Carney, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South Korean President Lee Jae Myung, Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon pose for a family photo, on the day of an Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' dinner hosted by South Korean President Lee Jae Myung in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. (Reuters)
U.S. President Donald Trump, Canadian Prime Minister Mark Carney, Australian Prime Minister Anthony Albanese, South Korean President Lee Jae Myung, Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon pose for a family photo, on the day of an Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' dinner hosted by South Korean President Lee Jae Myung in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. (Reuters)
South KoreaTrumptradedeal

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
National Guard members walk at the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Broadview facility in Chicago, Illinois, U.S., October 9, 2025. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
Trump tells US troops he is ready to send 'more than the National Guard' into cities
WORLD NEWS
4 hours ago
John Lee embarks on South Korea visit to strengthen global ties at APEC summit
HONG KONG NEWS
4 hours ago
US President Donald Trump gestures as he speaks during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit at the Gyeongju Arts Center in Gyeongju on October 29, 2025. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)
Trump says 'timing' didn't work out to meet N. Korea's Kim
WORLD NEWS
5 hours ago
U.S. President Donald Trump is presented with the "Grand Order of Mugunghwa" during a meeting with South Korean President Lee Jae Myung on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
South Korea welcomes Trump with its highest award, a golden crown and ketchup
WORLD NEWS
5 hours ago
Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip is displayed at the company's GTC conference in San Jose, California, U.S., March 19, 2025. REUTERS/Max A. Cherney
Trump says he may speak to China's Xi about Nvidia's 'super-duper' Blackwell chip
CHINA NEWS
6 hours ago
A logo for Amazon Web Services (AWS) is seen at the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 12, 2025. REUTERS/Benoit Tessier
Amazon to invest $5 billion in South Korea AI data centres
WORLD NEWS
8 hours ago
U.S. President Donald Trump speaks during an event to make announcements on fertility treatment coverage, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., October 16, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Trump says US law blocks bid for a third presidential term
WORLD NEWS
9 hours ago
This picture taken on October 28, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 29, 2025 shows a test launch of a sea-to-surface strategic cruise missile conducted by the North Korean Missile General Administration at an unconfirmed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)
North Korea announces missile test hours before Trump due in South
WORLD NEWS
9 hours ago
South Korean President Lee Jae Myung delivers his speech during the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Tyrone Siu
South Korea's President Lee warns protectionism and nationalism are rising
WORLD NEWS
10 hours ago
U.S. President Donald Trump gestures as he walks from Marine One to board Air Force One to depart Haneda Airport for South Korea, in Tokyo, Japan, October 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump says he expects to lower fentanyl-linked tariffs on China
CHINA NEWS
10 hours ago
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
Man stabbed by stranger in Sai Wan, bleeding heavily at scene
HONG KONG NEWS
23 hours ago
HK may face November surprise with a potential tropical cyclone next week
HONG KONG NEWS
8 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.