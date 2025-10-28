logo
ePaper
WORLD NEWS

Trump would 'love' to meet Kim Jong Un again, but no word from North Korea

WORLD NEWS
43 mins ago
U.S. President Donald Trump shakes hands with North Korean leader Kim Jong Un as they meet at the demilitarized zone separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, June 30, 2019. KCNA via REUTERS
Trump, Kim Jong Un, North Korea

Top News
Read More
US Ambassador to Japan George Glass (2nd L), Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (3rd L), Japan's Defense Minister Shinjiro Koizumi (2nd R), and US Defense Secretary Pete Hegseth (R) react to US President Donald Trump's speech in front of US Navy personnel on board the US Navy's USS George Washington aircraft carrier at the US naval base in Yokosuka on October 28, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Beef, defence deals and rare earths: how Japan's new leader wooed Trump
WORLD NEWS
1 hour ago
President Donald Trump, left, is escorted by Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi during a meeting with families of Japanese abductees by North Korea at Akasaka Palace in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Trump praises Japan's new prime minister, saying US is an 'ally at the strongest level'
WORLD NEWS
4 hours ago
U.S. President Donald Trump shakes hands with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi during a bilateral meeting at Akasaka Palace in Tokyo, Japan, October 28, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Japan PM Takaichi plans to recommend Trump for Nobel Peace Prize, White House says
WORLD NEWS
8 hours ago
China hails coming of 'multipolar world' ahead of Trump-Xi talks
CHINA NEWS
27-10-2025 16:49 HKT
U.S. President Donald Trump gestures as he disembarks Air Force One at Haneda Airport in Tokyo, Japan, for the second stop on his Asia tour, October 27, 2025. (Reuters)
Trump targets China trade deal as he arrives in Tokyo on Asia tour
WORLD NEWS
27-10-2025 16:45 HKT
Trump says new Fed chair decision might be made by year-end
MARKET
27-10-2025 15:57 HKT
U.S. President Donald Trump meets with China's President Xi Jinping at the start of their bilateral meeting at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. (File Photo)
Ahead of Trump-Xi meeting, China says bombers flew near Taiwan
CHINA NEWS
27-10-2025 13:46 HKT
U.S. President Donald Trump speaks during the ASEAN-U.S. Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. Reuters
Trump eyes trade deal after US, China reach early consensus in "successful" talks
MARKET
26-10-2025 19:40 HKT
U.S. President Donald Trump poses with other leaders at the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. (Reuters)
Trump inks U.S. deals on trade, critical minerals with Southeast Asian partners
WORLD NEWS
26-10-2025 17:09 HKT
U.S. President Donald Trump gestures to Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim during a meeting on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. (Reuters)
Trump headlines ASEAN summit, Thailand-Cambodia sign ceasefire deal
WORLD NEWS
26-10-2025 14:06 HKT
Benz Hui reportedly critically ill, celebs rush to hospital
HK & CHINA SHOWBIZ
27-10-2025 16:17 HKT
Benz Hui, 76, passes away; TVB veteran from prominent family
HK & CHINA SHOWBIZ
9 hours ago
Traffic arrangements set for thousands of spectators at Link Hong Kong Open this Thursday
HONG KONG NEWS
27-10-2025 17:45 HKT
