Japanese film about man-eating bear delayed after deadly attacks

Read More
Trump heads to Asia aiming to make deals with Xi
23-10-2025 14:03 HKT
'Get married': The reality of Japanese politics for women
22-10-2025 21:15 HKT
'Stealth husband' of Japan's new PM vows quiet support
22-10-2025 20:10 HKT
Not so Nordic: Just two women in new Japan PM's cabinet
21-10-2025 18:05 HKT
Kawasaki in talks to develop Taurus missile engines, sources say
17-10-2025 14:51 HKT
Japan ex-PM Murayama, famous for WW2 apology, dies aged 101
17-10-2025 13:47 HKT
Fatal bear attacks in Japan hit record number
16-10-2025 17:44 HKT
Data darkness in US spreads a global shadow
15-10-2025 20:06 HKT
Mainland tourist accuses MTR staff of pocketing Octopus refund
23-10-2025 19:00 HKT
(Video) Police issue 31 summonses in minibus seatbelt crackdown
24-10-2025 13:54 HKT
Warm Halloween and winter start defy Autumn chills in HK
24-10-2025 15:47 HKT