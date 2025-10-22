logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

'Get married': The reality of Japanese politics for women

WORLD NEWS
8 mins ago
logo
logo
logo
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi (C, front row) poses during a photo session with members of her cabinet at the prime minister's office in Tokyo on October 21, 2025. (Photo by Jia Haocheng / POOL / AFP)
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi (C, front row) poses during a photo session with members of her cabinet at the prime minister's office in Tokyo on October 21, 2025. (Photo by Jia Haocheng / POOL / AFP)
marriageGet marriedjapanJapanese politicswomen

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi (C) poses during a photo session with members of her cabinet at the prime minister's office in Tokyo on October 21, 2025. (Photo by Jia Haocheng / POOL / AFP)
'Stealth husband' of Japan's new PM vows quiet support
WORLD NEWS
1 hour ago
Japan's newly appointed Finance Minister Satsuki Katayama arrives at the prime minister's office in Tokyo on October 21, 2025. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Not so Nordic: Just two women in new Japan PM's cabinet
WORLD NEWS
21-10-2025 18:05 HKT
A Kawasaki Heavy Industries Ltd. logo is seen at the Paris auto show in Paris, France, October 4, 2018. REUTERS/Benoit Tessier
Kawasaki in talks to develop Taurus missile engines, sources say
WORLD NEWS
17-10-2025 14:51 HKT
Former Japanese Prime Minister Tomiichi Murayama delivers a speech in Tokyo on May 18, 2015. Photo by YOSHIKAZU TSUNO / AFP
Japan ex-PM Murayama, famous for WW2 apology, dies aged 101
WORLD NEWS
17-10-2025 13:47 HKT
On 16 October 2025, a press conference was held to announce research findings.
Almost two-thirds of women "rather not be a woman" due to distress caused by menstruation
HEALTH & WELLNESS
16-10-2025 21:09 HKT
The US Capitol dome is pictured ahead of a vigil held on the steps of the US House of Representatives with family members of hostages and victims of Hamas, in Washington, US, January 17, 2024. REUTERS/Anna Rose Layden
Data darkness in US spreads a global shadow
WEALTH & INVESTMENT
15-10-2025 20:06 HKT
Japan's Liberal Democratic Party newly elected chief Sanae Takaichi speaks to media after a meeting with Japan's Komeito party leader Tetsuo Saito, at the party headquarters, in Tokyo, Japan October 10, 2025, in this photo taken by Kyodo. Kyodo/via REUTERS
Japan parliamentary committee yet to agree on Oct 21 PM vote, Kyodo says
WORLD NEWS
15-10-2025 13:56 HKT
Police officers stand near the scene of a stabbing and shooting incident in Nakano, Nagano Prefecture, Japan, in this photo taken by Kyodo on May 25, 2023. Mandatory credit Kyodo via REUTERS
Japan man sentenced to death over rare shooting, stabbing murders
WORLD NEWS
14-10-2025 17:55 HKT
China's President Xi Jinping speaks during a opening ceremony of the Global Women’s Summit 2025 at China National Convention Center on October 13, 2025 in Beijing. (Reuters)
China's Xi calls for greater inclusion of women in governance
CHINA NEWS
13-10-2025 13:19 HKT
Malaysian Datuk's daughter Jacquelin Ch'ng ties the knot with police inspector in Bali
HK & CHINA SHOWBIZ
08-10-2025 23:59 HKT
4 men slashed inside Tsim Sha Tsui convenience store
HONG KONG NEWS
17 hours ago
HK’s next domestic workforce majority
HONG KONG NEWS
20-10-2025 08:00 HKT
Teen girl arrested after throwing knives at ex-girlfriend during row in Kowloon Tong
HONG KONG NEWS
8 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.