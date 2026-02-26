logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Snake-like robot unveiled for Fukushima debris removal

WORLD
26-02-2026 21:59 HKT
logo
logo
logo
A robotic arm demonstrates the removal of melted nuclear fuel debris during a simulation at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, operated by Tokyo Electric Power Company, in Naraha Town, Fukushima Prefecture on February 25, 2026. (Photo by JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP)
A robotic arm demonstrates the removal of melted nuclear fuel debris during a simulation at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, operated by Tokyo Electric Power Company, in Naraha Town, Fukushima Prefecture on February 25, 2026. (Photo by JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP)
japanSnake-like robotunveiledFukushimadebris removal

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A 'robot priest' wearing a Buddhist robe chants sutras at it beats a wooden fish during its demonstration at Life Ending Industry EXPO 2017 in Tokyo, Japan August 23, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
AI robot monk unveiled in Japan
WORLD
25-02-2026 15:41 HKT
Photo by YUICHI YAMAZAKI / AFP This picture taken on January 9, 2026 shows sparks flying as swordsmith Akihira Kawasaki (R) steadies steel over an anvil while his apprentice Toru Watanabe hammers the metal to forge katana blades at Kawasaki's workshop in Misato, Saitama prefecture.
'Artists of steel': Japanese swords forge new fanbase
WORLD
11-02-2026 16:47 HKT
Passersby stand in front of an electronic screen displaying Japan's Nikkei share average outside a brokerage in Tokyo, Japan April 9, 2025. REUTERS
Japan stocks surge to record, bonds slide with yen on Takaichi's landslide election win
FINANCE
09-02-2026 10:43 HKT
Yurina Noguchi, 32, touches a wedding ring for Klaus, her AI partner, during a photo session following their ceremonial wedding at the Magritte wedding venue in Okayama, Japan, October 27, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
AI romance blooms as Japan woman weds virtual partner of her dreams 
WORLD
17-12-2025 12:36 HKT
Photo by KAZUHIRO NOGI / AFP This photo taken on December 4, 2025 shows an elephant figurine made of ivory displayed at an antiquities shop in Tokyo.
Japanese ivory trade attracts fresh global scrutiny
WORLD
10-12-2025 19:31 HKT
Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP This combination of pictures created on October 31, 2025 shows (L) China's President Xi Jinping during a meeting at Gimhae Air Base in Busan on October 30, 2025, and (R) Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaking in front of US Navy personnel on board the US Navy's USS George Washington aircraft carrier at the US naval base in Yokosuka on October 28, 2025.
China, inflation could pop Japan PM's bubble
CHINA
28-11-2025 12:46 HKT
Photo by RICHARD A. BROOKS / AFP A sumo wrestler has his hair prepared into a "top knot" before taking part in the annual "honozumo", a ceremonial one-day sumo exhibition for spectators held at Yasukuni Shrine in Tokyo on April 15, 2024.
From hair weaves to dagger-toting refs: five sumo facts
WORLD
26-11-2025 18:48 HKT
A woman points to an advertisement poster for a cancelled concert by Japanese musician Yoshio Suzuki before the organisers' interview with Reuters in Beijing, China, November 21, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov
China scraps concerts with Japanese musicians as diplomatic tensions mount
CHINA
21-11-2025 16:36 HKT
This image released by Searchlight Pictures shows Brendan Fraser, left, and and Akira Emoto in a scene from “Rental Family.” (James Lisle/Searchlight Pictures via AP)
'Rental Family' spotlights real-life Japanese businesses that offer fill-in relatives, friends
WORLD
21-11-2025 14:52 HKT
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi shakes hands with Chinese President Xi Jinping ahead of their talks in Gyeongju, South Korea, October 31, 2025. Kyodo/via REUTERS/File Photo
Offhand remark, symbolic suit signal long winter for Japan-China ties
WORLD
20-11-2025 20:42 HKT
The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) sails in the Arabian Sea on February 11, 2026. (AFP)
Iran Guards say 'struck' US aircraft carrier USS Abraham Lincoln with 4 ballistic missiles
NEWS
18 hours ago
(File photo)
HKO warns of possible thunderstorms and strong gusts early next week
NEWS
28-02-2026 19:54 HKT
Hundreds of HKers stuck in limbo after suspension of Dubai Airport
NEWS
20 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.