NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Japanese man jailed after rare public accusation of rape

WORLD NEWS
1 hour ago
Photo by NATSUKO FUKUE / AFP. Riho Fukuyama (C) and her husband Yoshiki Fukuyama (C-L) speak to the media with their lawyer (R) outside the Toyama District Court in Toyama city on October 21, 2025.
Photo by NATSUKO FUKUE / AFP. Riho Fukuyama (C) and her husband Yoshiki Fukuyama (C-L) speak to the media with their lawyer (R) outside the Toyama District Court in Toyama city on October 21, 2025.
Satsuki Katayama attends a news conference at Prime Minister Shinzo Abe's official residence in Tokyo, Japan October 2, 2018. REUTERS
Japan's next finance minister could unsettle the yen bears
MARKET
9 hours ago
A logo of Honda is seen inside a car dealer in Nijmegen, Netherlands February 26, 2025. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Japan warns Vietnam of job losses as Hanoi motorbike ban hits Honda
WORLD NEWS
10 hours ago
Banknotes of Japanese yen are seen in this illustration picture taken September 22, 2022. REUTERS
Yen on guard ahead of parliament vote for next prime minister
MARKET
12 hours ago
Passersby stand in front of an electronic screen displaying Japan's Nikkei share average outside a brokerage in Tokyo, Japan April 9, 2025. REUTERS
Asian stocks surge as trade tensions ease, Nikkei hits record
MARKET
12 hours ago
Leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi meets Japan Innovation Party's co-leader Fumitake Fujita at Japan's National Diet Building in Tokyo, Japan, October 17, 2025. (Reuters)
Japan's Ishin party joins political establishment it vowed to fight
WORLD NEWS
20-10-2025 13:59 HKT
Delphine Daviet (L), mother of Lola, speaks with people came to support her during a recess in the trial of Dahbia Benkired, accused of raping, torturing, and killing Lola Daviet, a 12-year-old girl, in 2022, at the Paris Assize Court on October 17, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
France tries woman for rape and murder of schoolgirl
WORLD NEWS
17-10-2025 20:28 HKT
Leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi leaves after a meeting with party members at its headquarters in Tokyo, Japan, October 16, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Japan's fractured politics could ensnarl Takaichi's economic plans
WORLD NEWS
17-10-2025 19:13 HKT
A group of Japanese lawmakers visit Yasukuni Shrine during its autumn festival in Tokyo on October 17, 2025. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Japan PM hopeful avoids war shrine visit amid political wrangle
WORLD NEWS
17-10-2025 13:26 HKT
source: AFP
Fatal bear attacks in Japan hit record number
WORLD NEWS
16-10-2025 17:44 HKT
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent speaks as he and U.S. Trade Representative Jamieson Greer hold a press conference on the sidelines of the IMF/World Bank annual meetings in Washington, D.C., U.S., October 15, 2025. REUTERS/Ken Cedeno
Bessent says US expects Japan to stop buying Russian energy
WORLD NEWS
16-10-2025 16:53 HKT
HK’s next domestic workforce majority
HONG KONG NEWS
20-10-2025 08:00 HKT
Two ground staff killed after Dubai cargo plane crashes off runway at HK airport, hits service vehicle
BREAKING NEWS
20-10-2025 05:15 HKT
30-year-old cargo plane sea crash victim was aviation security team leader
HONG KONG NEWS
21 hours ago
