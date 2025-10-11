logo
Nobel institute to probe possible leaks over peace prize

WORLD NEWS
1 hour ago
The Nobel Peace Prize was on Friday awarded to Venezuela's opposition leader and democracy activist Maria Corina Machado, the Norwegian Nobel Committee said. Photo by FEDERICO PARRA / AFP
The Nobel Peace Prize was on Friday awarded to Venezuela's opposition leader and democracy activist Maria Corina Machado, the Norwegian Nobel Committee said. Photo by FEDERICO PARRA / AFP

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado greets supporters during a presidential election campaign closing rally in Caracas, Venezuela, July 25, 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
Nobel Peace Prize rallies Venezuela's opposition, deepens Maduro's isolation
WORLD NEWS
3 hours ago
Venezuela opposition leader Maria Corina Machado wins the 2025 Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee announced on October 10, 2025. This AFPTV video grab shows Ana Corina Sosa reacting to the news that her mother, María Corina Machado, won the Nobel Peace Prize during an AFP interview via Zoom in Caracas on October 10, 2025. Photo by AFPTV / AFPTV / AFP
Venezuela's Machado wins Nobel Peace Prize - and dedicates it to Trump
WORLD NEWS
3 hours ago
A worker holds Russian journalist Dmitry Muratov's 23-karat gold medal of the 2021 Nobel Peace Prize before being auctioned at the Times Center, Monday, June 20, 2022, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)
Nobel Peace Prize winner to be announced, in a year overshadowed by Trump
WORLD NEWS
10-10-2025 17:06 HKT
US President Donald Trump, who campaigned on a pledge to deport large numbers of migrants, has encouraged authorities to be more aggressive as he seeks to hit his widely reported target of one million deportations annually. Photo by OCTAVIO JONES / AFP
Fear and fury at ICE facility protest near Chicago
WORLD NEWS
10-10-2025 13:24 HKT
Construction crews work near the air traffic control tower at Reagan Washington National Airport as the U.S. government shutdown continues in Arlington, Virginia, U.S., October 8, 2025. REUTERS/Nathan Howard
US could fire air traffic controllers who fail to work as delays continue
WORLD NEWS
10-10-2025 12:28 HKT
An employee of the Norwegian Nobel Institute holds a replica of a Nobel Peace Medal in the Institute in Oslo, Norway, September 9, 2025. REUTERS/Tom Little
Trump touts diplomatic legacy from Gaza to Congo in pitch for Nobel
WORLD NEWS
10-10-2025 10:34 HKT
Tesla Motors CEO Elon Musk speaks next to the company's newest Model S during the Model S Beta Event held at the Tesla factory in Fremont, California October 1, 2011. REUTERS/Stephen Lam/File Photo
Musk's Tesla package pays him billions even if he misses 'Mars-shot' goals 
WORLD NEWS
10-10-2025 09:16 HKT
The Helix Bridge is seen next to the Marina Bay Sands integrated resort, during dusk in the central business district of Singapore, November 13, 2018. REUTERS/Kevin Lam
Singapore and New Zealand sign comprehensive strategic partnership
WORLD NEWS
10-10-2025 09:10 HKT
People hold signs while protesting the arrival of the Texas National Guard and US Immigration and Customs Enforcement agents in downtown Chicago, Illinois, on October 8, 2025. Chicago, the third-largest in the country, has become the latest flashpoint in a crackdown by US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents that has sparked allegations of rights abuses and myriad lawsuits. (Photo by OCTAVIO JONES / AFP)
Trump calls for jailing of Illinois Democrats as troops arrive
WORLD NEWS
09-10-2025 14:15 HKT
US President Donald Trump speaks during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Trump to have 'routine' medical check on Friday: White House
WORLD NEWS
09-10-2025 11:58 HKT
Customers wait outside Chong Kee gold shop, renowned for its competitive gold buyback rates amid surging prices, in Hong Kong, China, October 9, 2025. REUTERS/James Pomfret
Hong Kongers rush to sell family jewels as gold glitters
HONG KONG NEWS
10-10-2025 12:39 HKT
The female victim in the case is Xu Na. (Source: Singapore Police Force official website)
Singapore double death case: Father's skeleton, daughter found dead after blood drips to downstairs
WORLD NEWS
10-10-2025 02:36 HKT
Police seek information on two missing Filipina women in Tsuen Wan
HONG KONG NEWS
22 hours ago
