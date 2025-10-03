logo
Virtual Jesus? People of faith divided as AI enters religion

WORLD NEWS
2 hours ago
This photo illustration shows the "Text With Jesus" chatbot app displayed on an iPhone on October 2, 2025, in Washington, DC. (Photo by AFP PHOTO / AFP)
This photo illustration shows the "Text With Jesus" chatbot app displayed on an iPhone on October 2, 2025, in Washington, DC. (Photo by AFP PHOTO / AFP)

Top News
Read More
Aishwarya Rai poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "La venue de l'avenir" (Colors of Time) Out of competition at the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 22, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo
Spooked by AI, Bollywood stars drag Google into fight for 'personality rights'
WORLD NEWS
01-10-2025 18:22 HKT
U.S. President Donald Trump speaks as he signs documents in the Oval Office at the White House in Washington, U.S. February 4, 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
Internet outrage over Trump's AI 'MedBed' conspiracy video
WORLD NEWS
30-09-2025 12:25 HKT
Figurines with computers and smartphones are seen in front of the words "Artificial Intelligence AI" in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustratio/File Photo
Creator says AI actress is 'piece of art' after backlash
WORLD NEWS
30-09-2025 12:16 HKT
From Chalkboards to Chatbots: How AI is Transforming the Future of Education
HONG KONG NEWS
29-09-2025 15:00 HKT
FILE PHOTO-OpenAI and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, February 3, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
'ChatGPT, what stocks should I buy?' AI fuels boom in robo-advisory market
WEALTH & INVESTMENT
25-09-2025 15:35 HKT
The Google logo is seen on the Google house at CES 2024, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 10, 2024. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
In just one year, Google turns AI setbacks into dominance
WORLD NEWS
24-09-2025 15:57 HKT
An Alibaba logo is displayed at the company's booth at China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, September 10, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/ File Photo
Alibaba shares leap on Nvidia partnership, data center plans
CHINA NEWS
24-09-2025 13:18 HKT
AI Artificial Intelligence words are seen in this illustration taken, May 4, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Scientists urge global AI 'red lines' as leaders gather at UN
WORLD NEWS
23-09-2025 11:02 HKT
China's Huawei co-develops DeepSeek model, improves censoring
TECH & STARTUP
19-09-2025 21:13 HKT
This picture taken on September 18, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on September 19, 2025 shows North Korea's leader Kim Jong Un (L) attending the performance test of unmanned strategic reconnaissance aircraft, at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)
North Korea's Kim oversees drone test, orders AI development
WORLD NEWS
19-09-2025 15:08 HKT
People walk past a Mixue Ice Cream & Tea store in Hong Kong on March 26, 2025. AFP
China's bubble tea giant Mixue taps into fresh beer market for 300 million yuan
WEALTH & INVESTMENT
01-10-2025 19:11 HKT
(file photo)
Filipino domestic helper found dead in suspected suicide in Tai Hang
HONG KONG NEWS
02-10-2025 16:16 HKT
Another off-duty policewoman arrested in HK$10.5 million money laundering case
HONG KONG NEWS
15 hours ago
