logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

'Conservation giant': World reacts to Jane Goodall's death

WORLD NEWS
7 hours ago
logo
logo
logo
(L-R) Antha Williams, Henry M. Paulson Jr. and Jane Goodall speak onstage at the Bloomberg Philanthropies Global Forum 2025 at The Plaza Hotel on September 24, 2025 in New York City. Bryan Bedder/Getty Images for Bloomberg Philanthropies/AFP (Photo by Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(L-R) Antha Williams, Henry M. Paulson Jr. and Jane Goodall speak onstage at the Bloomberg Philanthropies Global Forum 2025 at The Plaza Hotel on September 24, 2025 in New York City. Bryan Bedder/Getty Images for Bloomberg Philanthropies/AFP (Photo by Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Jane Goodall speaks onstage at the Bloomberg Philanthropies Global Forum 2025 at The Plaza Hotel on September 24, 2025 in New York City. Bryan Bedder/Getty Images for Bloomberg Philanthropies/AFP (Photo by Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
World-renowned chimpanzee expert Jane Goodall dies at 91
WORLD NEWS
8 hours ago
A group of women stand by a makeshift memorial at the Sundance Resort honoring late actor Robert Redford on September 16, 2025, the day he died at the age of 89. Cinema legend Robert Redford, a screen great both in front of and behind the camera whose career spanned six decades, died early on September 16, 2025, at his home in Utah, his publicist said. He was 89. (Photo by GEORGE FREY / AFP)
Redford's Sundance legacy hailed by filmmakers
WORLD NEWS
17-09-2025 11:30 HKT
37-year-old Chinese actor Alan Yu Menglong falls to his death
CHINA NEWS
11-09-2025 19:42 HKT
People queue to see the coffin of late Italian fashion designer Giorgio Armani lying-in state for two days at the Armani Theatre in Milan as a picture of him is seen on a screen, on September 6, 2025. Giorgio Armani died on September 4, 2025 at 91. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Thousands pay respects to Italian designer Giorgio Armani
WORLD NEWS
06-09-2025 17:32 HKT
Protesters carry items to be burned outside the regional parliament building during a protest against the government's spending priorities, such as enhanced perks for lawmakers, in Bandung, West Java province, Indonesia. REUTERS/Bilal Wibisono
Indonesian students to stage parliament protest, await meeting with government
WORLD NEWS
04-09-2025 15:28 HKT
South Asian man falls to his death while sleeping on rooftop in Kowloon City
HONG KONG NEWS
02-09-2025 19:58 HKT
Demonstrators use bamboo sticks during a clash with police officers at a protest against what they say are exorbitant allowances for Indonesian parliament members, near Indonesian parliament buildings in Jakarta, Indonesia, August 28, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Indonesian students vow more protests after one killed in Jakarta demonstration 
WORLD NEWS
29-08-2025 12:06 HKT
Two found dead in Kwai Chung apartment
HONG KONG NEWS
16-08-2025 23:14 HKT
The world's second largest mountain, the 8,611 meter high K2 (seen in the distance), and the 8,051 meter high Broad Peak (R), are illuminated by the moon at Concordia, the confluence of the Baltoro and Godwin-Austen glaciers, in the Karakoram mountain range in Pakistan September 7, 2014. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo
Chinese mountaineer dies on Pakistan's K2
CHINA NEWS
14-08-2025 16:41 HKT
Hiromasa Urakawa (left) Shigetoshi Kotari (right)
Two Japanese boxers die after brain injuries at same Tokyo event
WORLD NEWS
10-08-2025 13:48 HKT
(file photo)
Filipino domestic helper found dead in suspected suicide in Tai Hang
HONG KONG NEWS
1 hour ago
Gigi Lai rents out Mid-Levels luxury flat at record price, earning nearly $1m annually
HK & CHINA SHOWBIZ
30-09-2025 19:46 HKT
A Hong Kong dollar note is seen in this illustration photo May 31, 2017. REUTERS
Hong Kong overnight rate hits 5pc, year's peak
MARKET
30-09-2025 12:22 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.