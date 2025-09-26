logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

The 2020 Senate testimony that led to charges againstA?ex-FBI chief Comey

WORLD NEWS
26-09-2025 15:00 HKT
logo
logo
logo
Former FBI Director James Comey is sworn in prior to testifying before a Senate Intelligence Committee hearing on Russia's alleged interference in the 2016 U.S. presidential election on Capitol Hill in Washington, U.S., June 8, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/ File Photo
Former FBI Director James Comey is sworn in prior to testifying before a Senate Intelligence Committee hearing on Russia's alleged interference in the 2016 U.S. presidential election on Capitol Hill in Washington, U.S., June 8, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/ File Photo

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
U.S. President Donald Trump walks on the South Lawn after he landed back at the White House during a Marine One arrival on September 26, 2025 in Washington, DC. (AFP)
Trump renews tariff threat on movies made abroad
WORLD NEWS
9 hours ago
A view shows a Microsoft logo at Microsoft offices in Issy-les-Moulineaux near Paris, France, March 21, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Trump urges Microsoft to fire ex-Biden administration official
WORLD NEWS
27-09-2025 20:31 HKT
A person holding a Ghana flag in a file photo. Fan with flag Mandatory Credit: Action Images / Steven Paston
US reverses Ghana visa curbs as country becomes deportation hub
WORLD NEWS
27-09-2025 18:18 HKT
A statue of Amelia Earhart is pictured at the Amelia Earhart Hangar Museum in Atchison, Kansas, U.S. February 16, 2024. REUTERS/Arin Yoon/File Photo
Trump orders release of government records on aviator Amelia Earhart
WORLD NEWS
27-09-2025 17:10 HKT
A water feature is seen in an empty Merlion Park, as tourism braces for a steep decline following the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) along Marina Bay in Singapore, March 26, 2020. REUTERS/Edgar Su
US tariffs threaten $3.1 billion of Singapore's pharma exports, trade talks ongoing
WORLD NEWS
27-09-2025 16:28 HKT
Brian Warpup inspects one of his soybean fields in Warren, Ind., Thursday, Sept. 11, 2025. (AP Photo/Michael Conroy) · Associated Press
Trump's trade battle with China puts US soybean farmers in peril
CHINA NEWS
27-09-2025 15:49 HKT
In this grab from a video posted on James Comey's Instagram page on September 25, 2025, the former FBI chief and prominent Donald Trump critic says that he is "not afraid" and declares his innocence after being indicted on two criminal counts as the US president escalates a campaign of retribution against political foes. (Photo by HANDOUT / @Comey via Instagram / AFP)
Trump's revenge campaign is just getting started
WORLD NEWS
27-09-2025 10:19 HKT
The TikTok logo is seen outside the Chinese video app company’s Los Angeles offices on April 4, 2025 in Culver City, California. China said on September 26, 2025 it hoped the United States would provide "open and fair" treatment for TikTok and other Chinese companies investing in the country, after President Donald Trump signed an executive order on a proposed deal for a US version of the popular app. (Photo by Robyn Beck / AFP)
More questions than answers surround Trump's TikTok deal
WORLD NEWS
27-09-2025 10:05 HKT
Palestinian President Mahmoud Abbas appears on screens as he addresses the 80th United Nations General Assembly (UNGA), at the U.N. headquarters in New York, U.S., September 25, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Palestinian leader pledges to work with Trump, others on UN-backed Gaza plan
WORLD NEWS
26-09-2025 18:24 HKT
Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif meets with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, September 2, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/File Photo
Trump holds talks with Pakistan's prime minister in the latest sign of warming relations
WORLD NEWS
26-09-2025 17:38 HKT
Hong Kong may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival.
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
HONG KONG NEWS
12 hours ago
(File Photo)
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers by 2.2pc to $5,100 starting Sep 30
HONG KONG NEWS
14 hours ago
(File photo)
Labor chief outlines stricter foreign worker rules, enhanced caregiver support
HONG KONG NEWS
27-09-2025 13:48 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.