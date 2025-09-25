One million Syrian refugees returned from abroad since Assad fall: UN

This picture shows buildings destroyed during Israeli bombardment in the city of Madinat al-Salam (City of Peace) formerly known as Madinat al-Baath until the fall of president Bashar al-Assad, on the Damascus-Quneitra road, in the administrative centre of the Quneitra governorate of southern Syria, on the edge of the Israeli-annexed Golan Heights on September 21, 2025. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)