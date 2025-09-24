Iran meets Europeans but no breakthrough as Tehran pushes back

Read More
What is 'snapback'? European nations' Iran sanctions move explained
27-09-2025 20:30 HKT
Iran sanctions look set to return even as nuclear inspections resume
27-09-2025 13:40 HKT
One million Syrian refugees returned from abroad since Assad fall: UN
25-09-2025 10:36 HKT
New Syria leader warns on Israel attacks on UN charm mission
25-09-2025 09:30 HKT
EU's Kallas says 'we have 30 days' to find Iran nuclear solution
29-08-2025 17:55 HKT
Europeans launch UN sanctions process against Iran, drawing Tehran ire
29-08-2025 05:16 HKT
Europeans to initiate UN sanctions process on Iran, diplomats say
28-08-2025 19:22 HKT