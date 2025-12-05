logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
WEALTH & INVESTMENT

EU fines Elon Musk's X US$140 mln, TikTok escapes penalty with concessions

WEALTH & INVESTMENT
11 hours ago
logo
logo
logo
Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a X logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a X logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
xtiktokeu

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Reuters
China export controls push European firms to move supply chains
WEALTH & INVESTMENT
01-12-2025 15:29 HKT
YouTube logo at the YouTube Space LA in Playa Del Rey, Los Angeles, California, United States October 21, 2015. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Video podcasts become next streaming battleground
WORLD NEWS
14-11-2025 14:02 HKT
A Meta logo is pictured at a trade fair in Hannover Messe, in Hanover, Germany, April 22, 2024. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
EU finds Meta, TikTok in breach of transparency obligations
TECH & STARTUP
24-10-2025 22:45 HKT
The TikTok logo is seen outside the Chinese video app company’s Los Angeles offices on April 4, 2025 in Culver City, California. China said on September 26, 2025 it hoped the United States would provide "open and fair" treatment for TikTok and other Chinese companies investing in the country, after President Donald Trump signed an executive order on a proposed deal for a US version of the popular app. (Photo by Robyn Beck / AFP)
More questions than answers surround Trump's TikTok deal
WORLD NEWS
27-09-2025 10:05 HKT
The TikTok logo is pictured outside the company's U.S. head office in Culver City, California, U.S., September 15, 2020. REUTERS/Mike Blake//File Photo
TikTok: key things to know
WORLD NEWS
26-09-2025 18:44 HKT
Reuters
Trump team says TikTok deal nears, with Oracle, Silver Lake among investors
WEALTH & INVESTMENT
23-09-2025 17:42 HKT
A photo taken on April 10, 2025 shows the Chinese social networking service TikTok's logo on a smartphone screen (L) and US and China flags combo illustration on a laptop screen in Frankfurt am Main, western Germany. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
White House promises US-controlled TikTok algorithm
CHINA NEWS
23-09-2025 10:52 HKT
The ByteDance logo is seen at the company's office building in Shanghai, China. (Reuters)
China's ByteDance will get 1 of 7 board seats for TikTok's US operations, official says
CHINA NEWS
21-09-2025 13:34 HKT
This combination of pictures created on April 04, 2025 shows, L-R, US President Donald Trump in Miami, Florida, on April 3, 2025 and China's President Xi Jinping in Beijing on March 5, 2025. (Photo by Mandel NGAN and Pedro Pardo / AFP)
Trump sees progress on TikTok, says will visit China
CHINA NEWS
20-09-2025 10:32 HKT
Trump says it sounds like China has approved TikTok deal
WORLD NEWS
19-09-2025 04:53 HKT
X@Aviationa2z
Missing Air India Boeing 737 found after 13 years at Kolkata airport
WORLD NEWS
05-12-2025 04:50 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
04-12-2025 07:35 HKT
Chai Wan and North Point renovation projects linked to false documentation spark residents’ anxiety and criticism
HONG KONG NEWS
04-12-2025 23:42 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.