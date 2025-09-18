logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
WEALTH & INVESTMENT

South Korea conditionally approves AliExpress, Shinsegae unit joint venture

WEALTH & INVESTMENT
18-09-2025 14:40 HKT
logo
logo
logo
Alibaba group logo is seen in this illustration taken, February 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Alibaba group logo is seen in this illustration taken, February 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
An Alibaba logo is displayed at the company's booth at China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, September 10, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/ File Photo
Alibaba shares leap on Nvidia partnership, data center plans
CHINA NEWS
24-09-2025 13:18 HKT
SAIC Motor logo is seen in this illustration taken January 16, 2024. REUTERS
China's SAIC to cut stake in India car venture amid investment curbs, sources say
WEALTH & INVESTMENT
18-09-2025 15:24 HKT
The company has not commented on Ma’s involvement or in what capacity he may have returned. Photo by REUTERS
Jack Ma sightings hint at bid to 'Make Alibaba Great Again'
TECH & STARTUP
16-09-2025 16:43 HKT
The Nvidia logo and US and Chinese flags are seen in this illustration taken on January 29, 2025. REUTERS
Nvidia's new RTX6000D chip for China finds little favour with major firms, sources say
TECH & STARTUP
16-09-2025 16:03 HKT
The company's logistics robots and warehousing solutions are used by Huawei, Xiaomi, and Maersk. Photo from official website
Alibaba-backed Quicktron Robotics kick-starts HK listing
MARKET
02-09-2025 15:15 HKT
The Hang Seng Index lost 0.8 percent, closing at 24,998 points on Thursday. SING TAO
Tech stocks weigh Hong Kong market down
MARKET
28-08-2025 16:56 HKT
Visitors drop by the Alibaba booth during the World Artificial Intelligence Conference in Shanghai last July. Photo by REUTERS
Alibaba reportedly eyeing refinance of US$6.5b loan
MARKET
28-08-2025 16:10 HKT
Visitors stand near a Meituan booth at the 2022 World Robot Conference in Beijing. Photo by REUTERS
Delivery war sinks Meituan's second-quarter profit 89pc
MARKET
27-08-2025 18:12 HKT
Alibaba-backed Banma Network plans Hong Kong listing
TECH & STARTUP
21-08-2025 10:23 HKT
The Hang Seng Index gained 2.6 percent or 643 points, closing at 25,613. SING TAO
HK stocks soar to its highest in almost three weeks
MARKET
13-08-2025 16:40 HKT
Hong Kong may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival.
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
HONG KONG NEWS
13 hours ago
(File Photo)
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers by 2.2pc to $5,100 starting Sep 30
HONG KONG NEWS
14 hours ago
(File photo)
Labor chief outlines stricter foreign worker rules, enhanced caregiver support
HONG KONG NEWS
27-09-2025 13:48 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.