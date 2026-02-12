logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
TECH & STARTUP

Meta begins construction of US$10 billion Indiana data center to boost AI capabilities

TECH & STARTUP
12-02-2026 11:11 HKT
logo
logo
logo
People walk behind a logo of Meta Platforms company, during a conference in Mumbai, India, September 20, 2023. REUTERS
People walk behind a logo of Meta Platforms company, during a conference in Mumbai, India, September 20, 2023. REUTERS
metaclouddeal10 billiondata center

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A Taiwan flag flutters in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan, in Keelung, Taiwan, December 30, 2025. REUTERS/Ann Wang
US, Taiwan finalize deal to cut tariffs, boost purchases of US goods
MARKET
13-02-2026 12:07 HKT
US-China trade detente fuels mothballing of key China tech curbs
MARKET
12-02-2026 21:43 HKT
China's Innovent signs US$350 million novel medicines deal with Eli Lilly
MARKET
08-02-2026 20:16 HKT
U.S. President Donald Trump walks with British Prime Minister Keir Starmer at Trump International Golf Links, in Aberdeen, Scotland, Britain, July 28, 2025. Jane Barlow/Pool via REUTERS
UK, US agree Chagos air base is of strategic importance after Trump criticism of deal
WORLD NEWS
04-02-2026 12:40 HKT
A SpaceX Starship spacecraft rolls out toward its launch pad past the Starbase Manufacturing Facility before its 10th test flight from the company's complex in Starbase, Texas, U.S., August 23, 2025. REUTERS/Steve Nesius
SpaceX acquires xAI in record-setting deal as Musk looks to unify AI and space ambitions
WORLD NEWS
03-02-2026 09:16 HKT
A couple walks at the old harbour of Nuuk, Greenland. (Reuters)
Greenland PM seeks 'concrete' results from US talks
WORLD NEWS
02-02-2026 23:11 HKT
Vehicles wait in line to refuel at a gas station in Havana on January 30, 2026. (AFP)
US talking deal with 'highest people' in Cuba: Trump
WORLD NEWS
02-02-2026 11:13 HKT
Photo by ALEX WROBLEWSKI / AFP View of the US Capitol in Washington, DC, on January 30, 2026.
US Senate passes deal expected to shorten shutdown
WORLD NEWS
31-01-2026 15:24 HKT
Photo by JONATHAN ALCORN / AFP People having a beverage outside a cafe in Little Persia, an enclave in West Los Angeles home to the largest Iranian population outside of Iran on January 18, 2026 in Los Angeles, California.
Trump expects Iran to seek deal to avoid US strikes
WORLD NEWS
31-01-2026 11:20 HKT
The TikTok logo is displayed during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS/Romina Amato
Oracle says data center outage causing issues faced by US TikTok users
WORLD NEWS
28-01-2026 10:39 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.