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SPORTS UPDATES

Alcaraz turns attention to clay court season after Miami flop

SPORTS UPDATES
1 hour ago
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Carlos Alcaraz lost to Sebastian Korda in three sets in the third round at the Miami Open. AFP
Carlos Alcaraz lost to Sebastian Korda in three sets in the third round at the Miami Open. AFP

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Lionel Messi battles for possession against Jeisson Palacios. AFP
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18-03-2026 23:06 HKT
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