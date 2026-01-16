logo
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
SPORTS NEWS

World grand Prix 2026 returns to Hong Kong with star-studded line-up

SPORTS NEWS
1 hour ago
Jordan Smith upset Jannik Sinner and Amanda Anisimova along the way. AP
Amateur turns instant millionaire after stunning star-studded field to win 'One Point Slam'
SPORTS NEWS
15-01-2026 07:05 HKT
Coleman Wong is on a roll. XINHUA
Wong to face Swede for Australian Open place
SPORTS NEWS
14-01-2026 18:15 HKT
Giannis Antetokounmpo is double-teamed by Julius Randle, left, and Naz Reid of the Timberwolves. AFP
Defiant Giannis responds to Bucks' boo-boys in kind
SPORTS NEWS
14-01-2026 18:13 HKT
Unbeaten HK boxer Lam Hon-ki wins OPBF silver belt, says city not 'graveyard of dreams'
SPORTS NEWS
14-01-2026 03:52 HKT
James Harden scores on a layup against Charlotte Hornets forward Miles Bridges. REUTERS
Harden passes Shaquille O'Neal for ninth place on the NBA's all-time scoring list
SPORTS NEWS
13-01-2026 21:30 HKT
Xabi Alonso lasted less than eight months. AFP
Alonso grateful to Madrid despite abrupt exit
SPORTS NEWS
13-01-2026 21:13 HKT
Liverpool's Dominik Szoboszlai, left, reacts after gifting Barnsley's Adam Phillips a goal. REUTERS
‘Weird’ Szoboszlai stunt irks Slot and rival boss
SPORTS NEWS
13-01-2026 20:16 HKT
HK men's foil team wins gold at World Cup in Paris
SPORTS NEWS
12-01-2026 01:31 HKT
Alexander Bublik celebrates after beating world number seven Lorenzo Musetti to lift the trophy. AFP
Bublik on cloud nine after lifting Hong Kong title
SPORTS NEWS
11-01-2026 20:10 HKT
Elina Svitolina celebrates with the trophy in Auckland. AP
Champion Svitolina hopes to build on Auckland success
SPORTS NEWS
11-01-2026 15:26 HKT
(Video) Police fatally shoot knife-wielding man in Tuen Mun plaza
HONG KONG NEWS
15-01-2026 20:05 HKT
Threads：beckho0310
Vietnamese man, 34, shot dead in Tuen Mun had criminal record, suspected meth
BREAKING NEWS
20 hours ago
(Video) Footage shows suspect's blank expression during kitchen knife theft before Tuen Mun shooting
HONG KONG NEWS
19 hours ago
