SPORTS
SPORTS NEWS

Wembanyama helps Spurs narrowly defeat Celtics

SPORTS NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Victor Wembanyama, left, reaches for the loose ball under pressure from Baylor Scheierman of the Celtics. AFP
Victor Wembanyama, left, reaches for the loose ball under pressure from Baylor Scheierman of the Celtics. AFP

Liam Rosenior gives instructions to Chelsea players. AFP
Debut win for Rosenior at Chelsea but Arsenal test awaits
SPORTS NEWS
58 mins ago
Ilia Malinin will be the men's headline act when the US team for next month's Milan-Cortina Olympics is announced. REUTERS
'Quad God' Malinin warms up for Olympics with US skating crown
SPORTS NEWS
1 hour ago
Coleman Wong misses doubles final after partner's injury at HK Open
SPORTS NEWS
09-01-2026 02:27 HKT
Jacob Bethell is unbeaten on 142 at stumps, steering England to 302 for eight. AFP
All hail ‘player for the future’ Bethell after Ashes century
SPORTS NEWS
07-01-2026 19:41 HKT
LeBron James throws a pass against New Orleans Pelicans guard Micah Peavy. REUTERS
LeBron, 41, showing 'different form of greatness'
SPORTS NEWS
07-01-2026 16:10 HKT
Darren Fletcher, left, with Ruben Amorim during a Manchester United training session in May. REUTERS
Fletcher sought Fergie's blessing before taking interim United role
SPORTS NEWS
07-01-2026 13:18 HKT
Ruben Dias, left, in action against Malo Gusto, suffered his injury during the game against Chelsea. REUTERS
Dias sidelined with Gvardiol as City face defensive crisis
SPORTS NEWS
06-01-2026 22:01 HKT
Steve Kerr, center, is restrained by Warriors guard Gary Payton II and assistant coach Terry Stotts. AP
Coach Kerr thrown out as Warriors lose to Clippers
SPORTS NEWS
06-01-2026 21:31 HKT
Liam Rosenior has been a football manager for a total of just three years. AFP
Chelsea hot seat too hard to resist for Rosenior
SPORTS NEWS
06-01-2026 21:23 HKT
Kevin Durant and the Houston Rockets will face the Dallas Mavericks in two pre-season games. AFP
Rockets and Mavericks to play pre-season games in Macau
SPORTS NEWS
06-01-2026 14:00 HKT
