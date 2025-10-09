logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
RACING
breadcrumb-arrow
RACECOURSE ENTERTAINMENT

Sha Tin's state-of-the-art facilities now open for bookings

RACECOURSE ENTERTAINMENT
45 mins ago
logo
logo
logo
Sha Tin Racecourse's newest venue is open for booking (HKJC)
Sha Tin Racecourse's newest venue is open for booking (HKJC)
Read More
Join the best dressed award at Sa Sa Ladies’ Purse Day (HKJC)
Get ready for the glitz and glamour Sa Sa Ladies’ Purse Day on November 9
RACECOURSE ENTERTAINMENT
07-10-2025 00:46 HKT
The Beer Garden will be pumping in October (HKJC)
Oktoberfest is back at the Beer Garden
RACECOURSE ENTERTAINMENT
03-10-2025 00:01 HKT
More than 25,000 fans packed into Happy Valley for the 2024/25 Season Finale (HKJC)
Happy Wednesdays are back!
RACECOURSE ENTERTAINMENT
03-09-2025 18:10 HKT
HK's 2025/26 Racing Season returns on Sep 7 with over HK$880,000 in prizes for Opening Day
RACECOURSE ENTERTAINMENT
21-08-2025 20:18 HKT
Natalia D kicks off Music Festival at the Valley
RACECOURSE ENTERTAINMENT
30-05-2025 15:51 HKT
Happy French Wednesday to bid adieu
RACECOURSE ENTERTAINMENT
27-05-2025 22:00 HKT
French flair on show at Happy Valley
RACECOURSE ENTERTAINMENT
07-05-2025 18:42 HKT
Say sayonara to Japan Nights
RACECOURSE ENTERTAINMENT
15-04-2025 00:00 HKT
Experience Japan at Happy Valley
RACECOURSE ENTERTAINMENT
14-04-2025 00:00 HKT
Pop divas join forces for Champions Day show
RACECOURSE ENTERTAINMENT
11-04-2025 00:00 HKT
Filipino domestic helper found dead in suspected suicide at Peak residence
HONG KONG NEWS
21 hours ago
(File Photo)
HK greets 'Cold dew' with record heat of 32.3 degrees
HONG KONG NEWS
21 hours ago
Woman found dead with fatal neck wound in Tin Shui Wai Park
HONG KONG NEWS
08-10-2025 11:28 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.