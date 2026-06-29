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PLA guided-missile vessels to dock in HK for cultural exchange

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59 mins ago
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PLA guided-missile destroyer Nanning (L) and guided-missile frigate Hengyang (R)
PLA guided-missile destroyer Nanning (L) and guided-missile frigate Hengyang (R)

Two navy vessels of the People's Liberation Army will arrive in the city this Thursday (Jul 2) for five days of cultural exchange activities, according to the Ministry of National Defense.

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In a social media post announcement, the guided-missile destroyer Nanning and guided-missile frigate Hengyang are set to dock in Hong Kong until July 6, offering public tours to enhance understanding of the nation's national defense and military modernization progress.

The Nanning is an independently developed 052D guided-missile destroyer that was commissioned in April 2021 and took part in the evacuation of over 200 Chinese nationals from Sudan in 2023.

Meanwhile, the Hengyang is a Type 054A Jinangkai-class guided missile frigate that was commissioned in June 2008, which has conducted multiple escort missions in the Gulf of Aden.

Guided-missiledestroyerNanningfrigateHengyangnavyPLA

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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