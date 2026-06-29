PLA guided-missile vessels to dock in HK for cultural exchange

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North Korea plans to build another 5,000-ton destroyer
22-07-2025 16:45 HKT
Excitement in Hong Kong as Shandong carrier strike group arrives
03-07-2025 10:45 HKT
(Pictures) Chinese aircraft carrier Shandong arrives in Hong Kong
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29-06-2025 15:24 HKT