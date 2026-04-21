logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

JAL, ANA hike international flight surcharges as fuel prices soar

Japan’s two major airlines, Japan Airlines (JAL) and All Nippon Airways (ANA), announced that they will sharply increase fuel surcharges for international flights booked in May and June.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The decision comes in response to soaring aviation fuel prices driven by escalating tensions in the Middle East. Originally, both airlines had planned to implement the surcharge hikes in June, but have moved up the timetable due to the rapid surge in fuel costs.

For flights departing Japan to North America and Europe, JAL’s surcharge will jump from ¥29,000 (around HK$1,420) to ¥56,000 (around HK$2,750). As for ANA, the surcharge will rise from ¥31,900 (around HK$1,570) to ¥56,000.

Surcharges for flights to South Korea will also more than double for both airliners.

Separately, JAL has suspended its Tokyo-Doha service until May 10, and Doha-Tokyo flights until May 11.

JALANAfuelsurcharges

Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.