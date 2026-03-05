logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Over 85pc HK youths recognize benefits of mega events to city, survey finds

NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
mega eventsyouth

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
North Korean leader Kim Jong Un meets with the country's Under-20 women's football team, which won the Under-20 soccer World Cup in Colombia last week, at the ruling Workers' Party headquarters in Pyongyang, North Korea. Reuters via KCNA
North Korea looking to replicate youth success at Women's Asian Cup
WORLD
26-02-2026 15:36 HKT
Photo by JADE GAO / AFP / The photo taken on February 3, 2026 shows bar owner Wu Siyuan (L) talking with a bartender in front of a plaque with the motto of Chinese medicine “Practice medicine to help the world” at a traditional Chinese medicine-themed cocktail bar in Shanghai.
'Punk wellness': China's stressed youth mix traditional medicine and cocktails
CHINA
13-02-2026 11:30 HKT
Adam Mosseri, the head of Meta Platforms' Instagram, testifies as part of a trial on what plaintiffs call "social media addiction" in children and young adults, in Los Angeles, California, U.S. February 11, 2026 in a courtroom sketch. REUTERS/Mona Edwards
Instagram chief defends youth mental health decisions at trial
WORLD
12-02-2026 12:51 HKT
People attend a job fair following the Lunar New Year holiday, in Beijing, China, February 23, 2024. REUTERS
China's December youth jobless rate drops to 16.5 percent
FINANCE
22-01-2026 11:54 HKT
UK, France mull social media bans for youth as debate rages
WORLD
19-01-2026 14:56 HKT
Xi urges youth to strengthen China-US friendship
CHINA
11-01-2026 19:50 HKT
People attend a job fair in a mall in Beijing, China. REUTERS
China's youth jobless rate at 17.7 percent in September
FINANCE
22-10-2025 21:47 HKT
Crowds gather in front of the Moroccan Parliament headquarters in Rabat on October 10, 2025, as the King prepares to chair the opening of the 1st session of 5th legislative year. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Morocco king calls for social reforms amid youth-led protests
WORLD
11-10-2025 17:15 HKT
(File Photo)
KTSP backs Policy Address to boost sports and entertainment scene in HK
NEWS
17-09-2025 18:46 HKT
Chief Executive John Lee Ka-chiu delivered his fourth Policy Address on Wednesday morning
(Policy Address 2025) Govt rolls out youth, talent cultivation programs
NEWS
17-09-2025 15:20 HKT
logo
(Video) Derek Cheung announces engagement to youngest district councillor Angel Chong
SOCIAL BUZZ
18 hours ago
First Dubai–Hong Kong flight landed as services gradually resume
NEWS
20 hours ago
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.