Over 85pc HK youths recognize benefits of mega events to city, survey finds

Read More
North Korea looking to replicate youth success at Women's Asian Cup
26-02-2026 15:36 HKT
Instagram chief defends youth mental health decisions at trial
12-02-2026 12:51 HKT
China's December youth jobless rate drops to 16.5 percent
22-01-2026 11:54 HKT
UK, France mull social media bans for youth as debate rages
19-01-2026 14:56 HKT
Xi urges youth to strengthen China-US friendship
11-01-2026 19:50 HKT
China's youth jobless rate at 17.7 percent in September
22-10-2025 21:47 HKT
Morocco king calls for social reforms amid youth-led protests
11-10-2025 17:15 HKT
KTSP backs Policy Address to boost sports and entertainment scene in HK
17-09-2025 18:46 HKT
(Policy Address 2025) Govt rolls out youth, talent cultivation programs
17-09-2025 15:20 HKT
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
03-03-2026 18:35 HKT