logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Paul Chan optimistic about financial market in Year of the Horse

MARKET
1 hour ago
logo
logo
logo
Paul Chanmarketoptimistic

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A general view of skyline buildings, in Hong Kong, China July 13, 2021. REUTERS
Hong Kong's public finance, retail sales improving, Paul Chan says
MARKET
01-02-2026 17:57 HKT
Paul Chan. Photo from HKVCA
Strong optimism for private equity, Paul Chan says
WEALTH & INVESTMENT
28-01-2026 15:08 HKT
Official Website
Paul Chan promotes HK's advantages to global leaders
MARKET
22-01-2026 15:32 HKT
(from left to right) Said Mohammed Al-Saqri, the minister of economy of the Sultanate of Oman; Paul Chan Mo-po, the financial secretary. Official Website
Paul Chan meets Oman official to discuss cooperations
MARKET
20-01-2026 15:12 HKT
Paul Chan to represent HK at 2026 World Economic Forum in Davos
HONG KONG NEWS
18-01-2026 12:31 HKT
The King Abdullah Financial District (KAFD) during late noon hours in Riyadh, Saudi Arabia, August 29, 2025. REUTERS
Saudi Arabia to open financial market to all foreign investors next month
WEALTH & INVESTMENT
07-01-2026 11:15 HKT
Uncertainties linger in HK's economic outlook amid selective sector gains: economist
HONG KONG NEWS
29-12-2025 13:37 HKT
HSBC's market cap hits $2 trillion on solid fundamentals, analysts say
MARKET
12-12-2025 14:48 HKT
New cars are stored at a parking lot in Shanghai, China, September 8, 2025. REUTERS
China's car sales extend decline in November in biggest drop in 10 months
MARKET
08-12-2025 17:26 HKT
Financial Secretary Paul Chan Mo-po began his visit to London on Tuesday. (Source:HKGIS)
HK financial chief courts UK and international investors in London
HONG KONG NEWS
26-11-2025 16:38 HKT
Identical numbers on two computer-generated Mark Six tickets show up ahead of record $200m Snowball draw
HONG KONG NEWS
16 hours ago
(File photo)
British man charged with damaging 10 self-service kiosks at Hong Kong Airport on Lunar New Year’s Eve
HONG KONG NEWS
18-02-2026 21:05 HKT
Central footbridge closes after 19 years, makes way for new development
HONG KONG NEWS
19-02-2026 03:33 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.