logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Sunac China says winding-up petition against it dismissed

MARKET
31 mins ago
logo
logo
logo
The logo of property developer Sunac is seen outside a residential compound in Beijing, China September 19, 2023. REUTERS
The logo of property developer Sunac is seen outside a residential compound in Beijing, China September 19, 2023. REUTERS
SunacChinawinding-uppetitiondismissed

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Chinese Yuan banknotes are seen in this illustration picture taken June 14, 2022. REUTERS
China's yuan extends gains to 32-month high on seasonal demand
MARKET
3 hours ago
A family is pictured at a park in Beijing on January 3, 2026. (AFP)
China's birth-rate push sputters as couples stay child-free
CHINA NEWS
4 hours ago
People walk on a pedestrian bridge at Lujiazui financial district in Shanghai, China, July 14, 2025. REUTERS
China's services growth hits 6-month low in December, shows private PMI
MARKET
7 hours ago
Armed police officers stand in front of the Metropolitan Detention facility in the Brooklyn borough of New York, where ousted president Nicolas Maduro is expected to be held, on January 3, 2026 in New York City. (AFP)
China calls on US to 'immediately release' Venezuela's Maduro
CHINA NEWS
04-01-2026 15:04 HKT
China's Xi to host South Korea's Lee from Sunday amid Japan tensions
CHINA NEWS
02-01-2026 13:53 HKT
Biren
China AI chipmaker Biren surges 82 percent on Hong Kong debut, kicking off 2026 listings
TECH & STARTUP
02-01-2026 10:33 HKT
Lai Ching-te delivering a New Year’s Day speech at the presidential hall in Taipei. (AFP)
China says Taiwan leader's speech 'filled with lies': state media
CHINA NEWS
01-01-2026 15:01 HKT
Chinese People's Liberation Army (PLA) soldiers fire a rocket into the air as they conduct military drills on Pingtan island, in eastern China’s Fujian province, the closest point to Taiwan, on December 30, 2025. (AFP)
China says 'successfully completed' Taiwan drills
CHINA NEWS
31-12-2025 18:51 HKT
China slams countries that criticised Taiwan drills as 'irresponsible'
CHINA NEWS
31-12-2025 17:11 HKT
A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet takes off at Hsinchu Air Base in Hsinchu on December 29, 2025. (AFP)
Japan says China's military drills around Taiwan 'increase tensions'
CHINA NEWS
31-12-2025 14:03 HKT
TVB awards: 'The Queen of News 2' sweeps 9 prizes, Bosco Wong and Charmaine Sheh win top acting honours
HK & CHINA SHOWBIZ
17 hours ago
Eric Tsang steps down as TVB general manager, receives honorary award
HK & CHINA SHOWBIZ
16 hours ago
Nike searches surge after photo of detained Maduro in Tech tracksuit
WORLD NEWS
18 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.