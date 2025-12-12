China's Jiangxi Copper sweetens bid for UK-listed SolGold to 842 million pounds

Read More
China promises fiscal boost next year, recognises 'prominent' imbalance
11-12-2025 21:25 HKT
Mexico to raise tariffs on Chinese, Asian imports
11-12-2025 20:30 HKT
New World appoints China COO as executive director
11-12-2025 17:21 HKT
British porn star faces Bali deportation after studio raid
11-12-2025 16:50 HKT
China urges Dutch government to push Nexperia to visit for talks
11-12-2025 15:25 HKT
Breakout star: teenage B-girl on mission to show China is cool
11-12-2025 11:24 HKT
CupNoodles Museum to close in January after four-year run
10-12-2025 19:32 HKT