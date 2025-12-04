logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Indexes close higher as data keeps Fed rate cut expectations elevated

MARKET
8 hours ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Equities climb on Fed rate cut optimism, Boeing surges
MARKET
03-12-2025 05:05 HKT
Wall St ends higher on growing bets for December Fed rate cut
MARKET
27-11-2025 05:07 HKT
Wall Street ends higher as Federal Reserve rate cut bets gather momentum
MARKET
26-11-2025 06:48 HKT
Wall Street ends higher on tech rebound, rising rate cut bets
MARKET
25-11-2025 05:57 HKT
Wall Street indexes end lower after sharp reversal, tech leads decline
MARKET
21-11-2025 05:24 HKT
Jarring swings rock Wall Street as US stocks give up a morning surge
MARKET
21-11-2025 02:13 HKT
AI leader Nvidia forecasts fourth-quarter revenue above estimates
TECH & STARTUP
20-11-2025 05:39 HKT
Wall Street indexes end rocky session higher ahead of Nvidia earnings
MARKET
20-11-2025 05:06 HKT
S&P 500 ends down for a 4th day as valuation worries weigh, Home Depot drops
MARKET
19-11-2025 05:08 HKT
Wall Street indexes fall sharply; investors brace for jobs data, Nvidia results
MARKET
18-11-2025 05:10 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
6 hours ago
Photo: Reuters
Husband's grief captured in global photo mourns missing wife in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
10 hours ago
HK travel agency shuts down without notice, 1,500 customers affected
HONG KONG NEWS
02-12-2025 23:34 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.