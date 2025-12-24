logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

S&P registers record close as growth stocks advance

MARKET
33 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Wall Street advances with broad gains, tech gains continue
MARKET
23-12-2025 05:47 HKT
Wall St closes higher fueled by tech rally, soft inflation data
MARKET
19-12-2025 05:40 HKT
Wall Street closes lower as AI funding jitters drag tech stocks
MARKET
18-12-2025 05:06 HKT
Wall St ends mixed after paring earlier losses
MARKET
17-12-2025 05:22 HKT
Wall St closes lower as investors position for busy week of data
MARKET
16-12-2025 06:04 HKT
Dow, S&P 500 post record closes; Oracle drags on Nasdaq
MARKET
12-12-2025 05:19 HKT
Oracle slumps as gloomy forecasts, soaring spending fan AI bubble worries
MARKET
12-12-2025 00:53 HKT
Indexes close higher after Fed cuts interest rates
MARKET
11-12-2025 05:08 HKT
S&P 500 edges down as investors await Fed rate decision
MARKET
10-12-2025 05:36 HKT
US stocks end lower as investors wait for Fed rate decision
MARKET
09-12-2025 06:00 HKT
Customs Seizes $13.78m worth of suspected smuggled cattle gallstones in private car
HONG KONG NEWS
21-12-2025 04:47 HKT
San Po Kong woman dies in bloody fall outside supermarket
HONG KONG NEWS
15 hours ago
logo
(Video) Mayday's Ashin falls off stage at Shanghai concert, seen with bloody hand injury
HK & CHINA SHOWBIZ
23-12-2025 01:53 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.