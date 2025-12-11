logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Dow, S&P 500 post record closes; Oracle drags on Nasdaq

MARKET
34 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Oracle slumps as gloomy forecasts, soaring spending fan AI bubble worries
MARKET
5 hours ago
Indexes close higher after Fed cuts interest rates
MARKET
11-12-2025 05:08 HKT
S&P 500 edges down as investors await Fed rate decision
MARKET
10-12-2025 05:36 HKT
US stocks end lower as investors wait for Fed rate decision
MARKET
09-12-2025 06:00 HKT
Indexes end near flat, supported by Fed hopes but dragged by Amazon
MARKET
05-12-2025 05:55 HKT
Indexes close higher as data keeps Fed rate cut expectations elevated
MARKET
04-12-2025 05:37 HKT
Equities climb on Fed rate cut optimism, Boeing surges
MARKET
03-12-2025 05:05 HKT
Wall St ends higher on growing bets for December Fed rate cut
MARKET
27-11-2025 05:07 HKT
Wall Street ends higher as Federal Reserve rate cut bets gather momentum
MARKET
26-11-2025 06:48 HKT
Wall Street ends higher on tech rebound, rising rate cut bets
MARKET
25-11-2025 05:57 HKT
8-month-pregnant woman gives birth in Central mall toilet; both in stable condition
HONG KONG NEWS
10 hours ago
CupNoodles Museum to close in January after four-year run
HONG KONG NEWS
10-12-2025 19:32 HKT
Cathay Pacific flight to Melbourne forced to return after tire blowout
HONG KONG NEWS
10-12-2025 18:14 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.