BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Geely's October sales up by 35 percent from a year ago

MARKET
1 hour ago
logo
logo
logo
Reuters
Reuters

Taikoo Shing parking spaces
Swire sells 85pc of Taikoo Shing Phase 10 parking spaces, raising HK$420 mln
MARKET
41 mins ago
Reuters
BYD's October vehicle sales down 12 percent from year earlier
MARKET
1 hour ago
Employees walk past a logo of Vanke at its headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong province, November 2, 2015. REUTERS/Tyrone Siu
China Vanke says Shenzhen Metro agrees to provide loans of up to 22 billion yuan
MARKET
1 hour ago
A general view of casinos ahead of Chinese President Xi Jinping’s visit to mark the 25th anniversary of Macau’s handover, in Macau, China, December 18, 2024. REUTERS
Macau October casino revenue hits six-year high on visitor surge
MARKET
4 hours ago
Photo shows Paul Chan attending the Future Investment Initiative and speaking at the thematic discussion session.
Hong Kong on track for growth target, deepens Middle East ties, Paul Chan says
MARKET
4 hours ago
Chinese and Russian flags, Ruble, Yuan banknotes, and representations of cryptocurrencies are seen in this illustration taken September 12, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Russia plans to issue debut sovereign yuan-denominated bonds: Reuters
MARKET
31-10-2025 22:49 HKT
A Wall Street sign hangs in front of a U.S. Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
S&P 500, Nasdaq open higher as Apple, Amazon forecasts lift mood
MARKET
31-10-2025 21:41 HKT
SINGTAO
Hong Kong's retail sales rise 5.9pc in September
MARKET
31-10-2025 21:38 HKT
Patrons at a restaurant. (File Photo)
Hong Kong's third-quarter GDP grows 3.8pc on robust exports
MARKET
31-10-2025 21:25 HKT
Hong Kong’s property market continues to recover. SING TAO
Hong Kong negative equity mortgages drop 17pc
MARKET
31-10-2025 19:33 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
(File Photo)
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
HONG KONG NEWS
31-10-2025 13:55 HKT
HK's largest indoor climbing gym opens at Kai Tak Sports Park
HONG KONG NEWS
01-11-2025 12:16 HKT
