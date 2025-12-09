logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

US stocks end lower as investors wait for Fed rate decision

MARKET
2 hours ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Indexes end near flat, supported by Fed hopes but dragged by Amazon
MARKET
05-12-2025 05:55 HKT
Indexes close higher as data keeps Fed rate cut expectations elevated
MARKET
04-12-2025 05:37 HKT
Equities climb on Fed rate cut optimism, Boeing surges
MARKET
03-12-2025 05:05 HKT
Wall St ends higher on growing bets for December Fed rate cut
MARKET
27-11-2025 05:07 HKT
Wall Street ends higher as Federal Reserve rate cut bets gather momentum
MARKET
26-11-2025 06:48 HKT
Wall Street ends higher on tech rebound, rising rate cut bets
MARKET
25-11-2025 05:57 HKT
Wall Street indexes end lower after sharp reversal, tech leads decline
MARKET
21-11-2025 05:24 HKT
Jarring swings rock Wall Street as US stocks give up a morning surge
MARKET
21-11-2025 02:13 HKT
AI leader Nvidia forecasts fourth-quarter revenue above estimates
TECH & STARTUP
20-11-2025 05:39 HKT
Wall Street indexes end rocky session higher ahead of Nvidia earnings
MARKET
20-11-2025 05:06 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
18 hours ago
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
HONG KONG NEWS
08-12-2025 03:46 HKT
Olympian Vivian Kong wins tourism seat with 131 votes; rival takes 23
HONG KONG NEWS
08-12-2025 06:32 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.