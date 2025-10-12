Trump's tariff announcement triggers US$20bln crypto liquidation, bull market at risk  

Read More
Melania Trump says Putin talks secured return of Ukraine war kids
11-10-2025 14:49 HKT
White House says 'substantial' shutdown layoffs have begun
11-10-2025 10:55 HKT
Trump to announce US drug pricing deal at White House
10-10-2025 23:01 HKT
Venezuela's Maria Corina Machado wins 2025 Nobel Peace Prize
10-10-2025 17:18 HKT
Fear and fury at ICE facility protest near Chicago
10-10-2025 13:24 HKT
Trump touts diplomatic legacy from Gaza to Congo in pitch for Nobel
10-10-2025 10:34 HKT
NY Attorney General Letitia James, a Trump foe, indicted
10-10-2025 09:31 HKT
US federal workers apply for loans as shutdown hits military morale
09-10-2025 15:24 HKT
Hongkongers rush to sell family jewels as gold glitters
10-10-2025 12:39 HKT