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BUSINESS
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INNOVATION

EU top court dismisses Google fight against record €4.1 billion EU antitrust fine

INNOVATION
1 hour ago
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Europe's top court on Thursday dismissed Alphabet unit Google's fight against a record fine imposed by EU antitrust regulators eight years ago for using its Android mobile operating system to block rivals.

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The European Commission had originally handed out a €4.34 billion fine but this was subsequently trimmed to €4.1 billion by a lower tribunal in 2022.

"The appeal brought by Google and its parent company Alphabet against the judgment of the General Court is dismissed, thereby confirming the penalty imposed for Google Search's abuse of a dominant position in the context of the Android operating system," the Luxembourg-based Court of Justice of the European Union said.

The case is C-738/22 P Google and Alphabet v Commission.

Reuters

GoogleEUantitrustfinecourt

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