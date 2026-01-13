logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Explosion in To Kwa Wan flat leaves burned mattress, detached window frame

HONG KONG NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
To Kwa Wanexplosion

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Basketball hoop collapses on teen in To Kwa Wan playground
HONG KONG NEWS
05-01-2026 02:39 HKT
Mourners gather in front of flowers and candles laid near the site where a fire ripped through a crowded bar during New Year's Eve celebrations in the Alpine ski resort town of Crans-Montana on January 1, 2026. (AFP)
Tears and stunned silence at vigil for Swiss fire victims
WORLD NEWS
02-01-2026 16:13 HKT
Journalists gather in front of the street where a fire ripped through a crowded bar during New Year's Eve celebrations in the Alpine ski resort town of Crans-Montana on January 1, 2026. (AFP)
Around 40 killed as fire ravages Swiss ski resort New Year party
WORLD NEWS
02-01-2026 14:04 HKT
Fire breaks out at To Kwa Wan jewelry shop altar during prayer ritual
HONG KONG NEWS
12-12-2025 17:19 HKT
Members of Indian security personnel patrol on a highway leading to South Kashmir's Pahalgam, following a suspected militant attack, in Marhama village, in Kashmir, April 23, 2025. REUTERS/Adnan Abidi
Nine killed, 29 injured in blast at police station in India's Kashmir, sources say
WORLD NEWS
15-11-2025 11:39 HKT
logo
(Video) Eight dead in explosion near Red Fort in India's New Delhi
WORLD NEWS
10-11-2025 22:28 HKT
Armed police personnel and military personel guard near an area after an explosion occurred at a school complex in Jakarta, Indonesia, November 7, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Explosion at mosque in Indonesian capital injures 54 people, police say
WORLD NEWS
07-11-2025 20:35 HKT
Ted Docks, Special Agent in Charge Federal Bureau of Investigation Boston Division, speaks to reporters during an announcement of the arrest of two people in the November 1, 2025 explosions at Harvard University’s Medical School campus, along with Denis Downing, Interim Chief of the Harvard University Police Department, and Leah Foley, United States Attorney for the District of Massachusetts, at the federal courthouse in Boston, Massachusetts, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Brian Snyder
Two men arrested over explosion at Harvard Medical School
WORLD NEWS
05-11-2025 09:34 HKT
A burnt-out van is covered in foam after being extinguished by fire fighters in Munich, Germany, October 1, 2025. Police and firefighters were out in large numbers along Munich's Lerchenauer Strasse arterial road after a local newspaper reported that explosions and gunshots had been heard. REUTERS/Ayhan Uyanik
Oktoberfest to remain shut on Wednesday after explosion in Munich
WORLD NEWS
01-10-2025 20:12 HKT
Fatal Crash at To Kwa Wan parking lot leaves one dead, three injured
HONG KONG NEWS
09-09-2025 18:03 HKT
Former Miss Hong Kong 2009 Sandy Lau appointed key anti-crime and charity roles
HONG KONG NEWS
10-01-2026 20:25 HKT
(File Photo)
Hong Kong braces for 13-degree chill next Wed as intense monsoon approaches 
HONG KONG NEWS
19 hours ago
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
12-01-2026 07:49 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.