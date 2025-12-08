logo
NEWS
HONG KONG NEWS

Off-duty police auxiliary charged with assaulting wife

HONG KONG NEWS
16 mins ago
police auxiliary domestic assault Hong Kong

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:



Top News
Read More
File Photo/Reuters
Educators, lawmaker weigh social media ban for HK youth
HONG KONG NEWS
1 hour ago
Electoral chief says cannot stop resale of voting souvenir cards
HONG KONG NEWS
08-12-2025 04:23 HKT
40-year-old man found dead in Sau Mau Ping flat
HONG KONG NEWS
28-11-2025 02:49 HKT
31-year-old woman dies after collapsing in Tuen Mun flat
HONG KONG NEWS
25-11-2025 07:20 HKT
SING TAO
Hong Kong business leaders lose HK$92 billion on fraud: survey
WEALTH & INVESTMENT
27-10-2025 15:29 HKT
SING TAO
33 Kennedy Road project rolls out last five flats for sales
MARKET
29-09-2025 14:52 HKT
Scene 8: Shooting in Action. Tai Kwun
Undercover icons come live
ARTS & CULTURE
26-09-2025 09:00 HKT
George Hongchoy. SING TAO
Link announces interim leadership as George Hongchoy set to retire
WEALTH & INVESTMENT
23-09-2025 18:24 HKT
Chubb Life Hong Kong elevates sports presence with Ultimate Tennis Showdown sponsorship
MARKET
22-09-2025 20:23 HKT
Married woman loses $1.4mn to scammer posing as 'handsome PLA officer' in HK
HONG KONG NEWS
09-09-2025 01:25 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Man offers deep discount for Wang Fuk Court units; agents slam bid
HONG KONG NEWS
20 hours ago
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
HONG KONG NEWS
08-12-2025 03:46 HKT
