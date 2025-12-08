Off-duty police auxiliary charged with assaulting wife

Read More
Electoral chief says cannot stop resale of voting souvenir cards
08-12-2025 04:23 HKT
40-year-old man found dead in Sau Mau Ping flat
28-11-2025 02:49 HKT
31-year-old woman dies after collapsing in Tuen Mun flat
25-11-2025 07:20 HKT
33 Kennedy Road project rolls out last five flats for sales
29-09-2025 14:52 HKT
Undercover icons come live
26-09-2025 09:00 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
08-12-2025 14:16 HKT
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
08-12-2025 03:46 HKT