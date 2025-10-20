logo
HONG KONG NEWS

Government, Cyberport, and industry unite to build a smarter, safer Hong Kong

HONG KONG NEWS
1 hour ago
AI for Humans
Top News
Read More
The South Korean Air Force Black Eagles aerobatic team perform during Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) in Seongnam, South Korea, October 17, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
South Korea kicks off arms fair to showcase unmanned, AI weapons
WORLD NEWS
17-10-2025 18:06 HKT
"AI for Humans" Episode 13: Building Smart Mobility in Hong Kong, Paving the Way to a Smart City
HONG KONG NEWS
17-10-2025 16:30 HKT
Hong Kong Science and Technology Parks Corporation announces the official naming of its San Tin Technopole project as “INNOPOLE”.
HKSTP names San Tin hub ‘INNOPOLE’ to drive AI-led industries 
TECH & STARTUP
17-10-2025 10:15 HKT
A supporter of right-wing activist Charlie Kirk rallies outside the School District Welcome Center as a school board meeting is taking place in West Palm Beach, Florida, on October 15, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
YouTube users trip over fake AI tributes to Charlie Kirk
WORLD NEWS
16-10-2025 18:09 HKT
The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is seen at its headquarters in Hsinchu on November 21, 2024. Photo by I-HWA CHENG / AFP
AI boom delivers record net profit for Taiwan's TSMC
CHINA NEWS
16-10-2025 17:02 HKT
BlackRock, Nvidia-backed group strikes US$40 billion data center deal to fuel AI boom
TECH & STARTUP
15-10-2025 20:16 HKT
A logo of Google is seen on its office building in Hyderabad, India, January 29, 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Google to invest $10 billion in data centre and AI project in India
WORLD NEWS
14-10-2025 12:45 HKT
This undated handout picture from Brown University released on October 13, 2025 shows economist Peter Howitt who was one of the three winners of the 2025 Nobel Prize for economics on how technology drives and affects growth. Photo by ASHLEY MCCABE / BROWN UNIVERSITY / AFP
Nobel economist warns of AI dangers
WORLD NEWS
14-10-2025 09:58 HKT
A smartphone with a displayed NVIDIA logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
China tightens checks on Nvidia AI chips at major ports, FT reports
CHINA NEWS
10-10-2025 16:45 HKT
AI (Artificial Intelligence) letters and robot hand are placed on computer motherboard in this illustration created on June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic
AI-related debt hits US$1.2 trillion, dominates US investment-grade bond market, says JP Morgan
WEALTH & INVESTMENT
08-10-2025 17:57 HKT
Two ground staff killed after Dubai cargo plane crashes off runway at HK airport, hits service vehicle
BREAKING NEWS
10 hours ago
Grocery store owner jailed two months for hiring Indonesian illegal worker
HONG KONG NEWS
17-10-2025 17:12 HKT
T3 signal to be hoisted on Mon evening as Fengshen approaches
HONG KONG NEWS
19-10-2025 12:30 HKT
