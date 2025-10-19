logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Police bust teen-led vice ring, arresting 58 and 18-year-old mastermind

HONG KONG NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
vice ringunderageTsim Sha Tsui

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
The Harbourfront Landmark. SING TAO
Schroders says Hung Hom asset loan extended
HK PROPERTIES
10-09-2025 20:26 HKT
LED lights catch fire outside Tsim Sha Tsui bar
HONG KONG NEWS
25-08-2025 06:17 HKT
(Pictures) Wartime artillery barrel found in Tsim Sha Tsui
BREAKING NEWS
08-07-2025 13:40 HKT
Cristiano Ronaldo museum debuts in HK, first in Asia
HONG KONG NEWS
07-07-2025 14:47 HKT
22 arrested in anti-loan sharking operation, including four minors
HONG KONG NEWS
26-06-2025 18:17 HKT
logo
(Video) Masked man brazenly lights illegal firework at crowded TST waterfront
HONG KONG NEWS
09-06-2025 15:22 HKT
While Stephen Ng sees no signs of a rebound this year, he is not overly pessimistic about the second half. SING TAO
Wharf REIC keeping lease renewals moderate amid retail sales slump
MARKET
15-05-2025 15:43 HKT
Futu Securities is leasing the site of the recently closed Transformers-themed restaurant The Ark at Russell Street, Causeway Bay. SING TAO
Retail leasing market on apparent upswing: Centaline
HK PROPERTIES
12-05-2025 18:13 HKT
Police bust drug syndicate using divers to retrieve narcotics from Tsing Yi waters
HONG KONG NEWS
2 mins ago
All four injured from Central fire remain hospitalized, one critical patient upgraded to stable
HONG KONG NEWS
8 mins ago
Fire at Central's Chinachem Tower put out, four hospitalized with one critical
HONG KONG NEWS
18-10-2025 16:57 HKT
HKO considers issuing T3 signal, skipping T1 with Fengshen’s arrival on Mon
HONG KONG NEWS
18-10-2025 14:20 HKT
Grocery store owner jailed two months for hiring Indonesian illegal worker
HONG KONG NEWS
17-10-2025 17:12 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.