logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
FOOTBALL

Buendia seals comeback win for Villa at Tottenham

FOOTBALL
49 mins ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters
Premier LeagueAston VillaTottenham Hotspur

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo: Reuters
Man Utd's Maguire heads late winner in 2-1 defeat of struggling Liverpool
FOOTBALL
1 hour ago
Arteta delighted with Arsenal's fight in late show at Newcastle
FOOTBALL
29-09-2025 03:50 HKT
Martinelli snatches late point for Arsenal in 1-1 draw with Man City
FOOTBALL
22-09-2025 01:55 HKT
Last-gasp Salah penalty earns below-par Liverpool victory at Burnley
FOOTBALL
15-09-2025 02:34 HKT
Man City and Haaland clobber United 3-0 in Manchester derby
FOOTBALL
15-09-2025 02:32 HKT
Brighton's Gruda grabs last-gasp winner to sink Man City 2-1
FOOTBALL
01-09-2025 04:49 HKT
Fernandes misses penalty as Fulham hold Man Utd to 1-1 draw
FOOTBALL
25-08-2025 03:52 HKT
Arsenal's Calafiori secures 1-0 win at Manchester United
FOOTBALL
18-08-2025 02:14 HKT
Chelsea held to 0-0 draw at home by Crystal Palace
FOOTBALL
18-08-2025 02:10 HKT
United States of America head coach Mauricio Pochettino talks to the media after their loss to Panama in a Concacaf Nations League semifinal match at SoFi Stadium. (Reuters)
Pochettino says Spurs return 'not realistic'
FOOTBALL
08-06-2025 14:23 HKT
Fire at Central's Chinachem Tower put out, four hospitalized with one critical
HONG KONG NEWS
18-10-2025 16:57 HKT
HKO considers issuing T3 signal, skipping T1 with Fengshen’s arrival on Mon
HONG KONG NEWS
18-10-2025 14:20 HKT
Grocery store owner jailed two months for hiring Indonesian illegal worker
HONG KONG NEWS
17-10-2025 17:12 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.