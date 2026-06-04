logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Vanguard index product becomes first ETF to top US$1 trillion in assets

FINANCE
1 hour ago
logo
logo
logo
The logo for Vanguard is displayed on a screen on the floor of the New York Stock Exchange. (Reuters)
The logo for Vanguard is displayed on a screen on the floor of the New York Stock Exchange. (Reuters)

The Vanguard S&P 500 ETF, the index investing pioneer's flagship exchange-traded product, became the first in the history of ETFs to reach and exceed US$1 trillion in assets, the investment firm confirmed on Wednesday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Vanguard fund hit this milestone, the latest record in the remarkable ascent of exchange-traded funds, on Tuesday, less than 18 months after overtaking State Street Investment Management's SPDR S&P 500 ETF in assets, as investors looking for broad market exposure also sought out the lowest-cost funds. VOO levies a management fee of only 0.03 percent, compared to 0.09 percent for the State Street fund, which now is third in the three-way race between those two firms and BlackRock Inc. 

BlackRock, the world's largest asset manager, has the second-largest ETF tracking the Standard & Poor's 500 index, with its iShares Core S&P 500 ETF that now boasts US$860 billion in assets and fees of 0.03 percent, according to VettaFi, the market pioneer that helped open up the ETF market with its 1993 launch, now has US$785 billion in assets.

"This is a key milestone," said Todd Rosenbluth, head of research at VettaFi. "Investors continue to turn to low-cost broad market exposure to gain access to the S&P 500 using VOO." 


Reuters

VanguardETFVOOassets

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) headquarters in Washington, DC, U.S., November 25, 2024. REUTERS
US SEC review delays first prediction-market ETFs
FINANCE
04-05-2026 22:30 HKT
Vehicles drive along a highway, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Dubai, United Arab Emirates, March 4, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Rula Rouhana/File Photo
Wealthy Asians look to move Dubai assets closer to home on Iran war fears
WORLD
06-03-2026 16:15 HKT
From fifth left, Christopher Hui, Luanne Lim, Rosita Lee Pui-shan, director and chief executive of HSVM, and Kelvin Wong. HSVM
Hong Kong first ETF offering physical gold redemption via the bank debuts
FINANCE
29-01-2026 15:04 HKT
A Chinese flag flutters outside the China Securities Regulatory Commission (CSRC) building on the Financial Street in Beijing, China February 8, 2024. REUTERS/Florence Lo
China examines foreign trades in its ETF market, Bloomberg News reports
FINANCE
13-01-2026 10:35 HKT
Reuters
Exchange Fund’s foreign assets up by $29 billion last month
FINANCE
12-12-2025 17:14 HKT
European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium June 17, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo
EU weighs using Russian assets or borrowing to finance Kyiv
FINANCE
10-11-2025 21:33 HKT
A water feature is seen in an empty Merlion Park, as tourism braces for a steep decline following the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) along Marina Bay in Singapore, March 26, 2020. REUTERS/Edgar Su
Singapore police seize over S$150 million in assets tied to Prince Group, local media reports
WORLD
31-10-2025 16:15 HKT
The Japanese national flag waves at the Bank of Japan building in Tokyo, Japan March 18, 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
BOJ to unwind ETF holdings as board dissent signals hawkish shift
FINANCE
19-09-2025 14:04 HKT
Ayesha Macpherson Lau. Photo from MPFA
MPF system accumulates $1.34 trillion in assets for fiscal year 2024-25
FINANCE
07-09-2025 17:57 HKT
China Evergrande liquidators apply for receivers to identify founder's assets
FINANCE
02-09-2025 17:32 HKT
Hana no Kumo in Hong Kong.
Three Hong Kong restaurants named among world’s most beautiful — all at The Henderson
ARTS & CULTURE
23 hours ago
Veteran actor Chung King-fai dies aged 89, family confirms peaceful passing at home
ENTERTAINMENT
03-06-2026 12:58 HKT
Parents in 'Save Lily' case released on bail, vow to cooperate with probe
NEWS
11 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.