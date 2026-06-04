Vanguard index product becomes first ETF to top US$1 trillion in assets

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US SEC review delays first prediction-market ETFs
04-05-2026 22:30 HKT
Wealthy Asians look to move Dubai assets closer to home on Iran war fears
06-03-2026 16:15 HKT
Hong Kong first ETF offering physical gold redemption via the bank debuts
29-01-2026 15:04 HKT
China examines foreign trades in its ETF market, Bloomberg News reports
13-01-2026 10:35 HKT
Exchange Fund’s foreign assets up by $29 billion last month
12-12-2025 17:14 HKT
EU weighs using Russian assets or borrowing to finance Kyiv
10-11-2025 21:33 HKT
BOJ to unwind ETF holdings as board dissent signals hawkish shift
19-09-2025 14:04 HKT
MPF system accumulates $1.34 trillion in assets for fiscal year 2024-25
07-09-2025 17:57 HKT