logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

HSBC raises HK 2026 GDP forecast to 3.8pc

FINANCE
42 mins ago
logo
logo
logo

HSBC Global Investment Research has raised its GDP forecasts for 2026 and 2027 from 2.7 percent and 2.8 percent to 3.8 percent and 3 percent respectively, citing the economy's robust performance in the first quarter.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

According to the report released on Thursday, Hong Kong's economy grew by 5.9 percent year-on-year in the first quarter, marking the highest in nearly five years. With stable local economic growth, the direct impact of the Middle East conflict is expected to be relatively limited.

The report noted that Hong Kong's energy is almost entirely dependent on imports, with a large portion coming from mainland China and only a small portion from the Middle East. The government has also implemented support measures such as fuel subsidies and tunnel toll reductions to mitigate some of the impact.

It pointed out that the booming demand driven by AI and the recovery of trade with the mainland, may become a key buffer for trade this year. But if the impact of the Middle East conflict continues and dampens global demand, there is a downside risk.

Meanwhile, Hong Kong's role as a safe harbour attracts capital seeking stability, and its interconnectedness further draws in funds and talent. The residential property market continues its strong recovery, the wealth effect is boosting consumption, and the job market is also improving, according to the report.

HSBC Global Investment ResearchGDP

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

Top News
Read More
HK Q1 GDP hits strongest quarterly growth at 5.9pc in nearly five years, beats estimate
FINANCE
05-05-2026 17:10 HKT
Golden Week tourism surge set to put HK's GDP growth at five-year high: Paul Chan
NEWS
03-05-2026 13:09 HKT
From left: Karen Fung, Tommy Wu
Hong Kong SMEs' sentiment edges lower in Q2
FINANCE
23-04-2026 15:31 HKT
A U.S. flag flies in the wind outside St. Patrick's Cathedral along 5th avenue in New York City, U.S., April 6, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
US fourth-quarter GDP growth revised lower to a 0.5pc rate
FINANCE
09-04-2026 21:49 HKT
Hang Seng Bank upgrades 2026 HK GDP growth forecast to 3.1pc
FINANCE
23-03-2026 15:46 HKT
US fourth-quarter GDP growth revised down to 0.7 percent
FINANCE
13-03-2026 22:07 HKT
People walk at a shopping area of Shinjuku in Tokyo, Japan, September 11, 2025. REUTERS/Fabrizio Bensch
Japan upgrades Q4 GDP on robust capex, Iran war clouds outlook
FINANCE
10-03-2026 10:03 HKT
US economic growth slows sharply in the fourth quarter
FINANCE
20-02-2026 21:42 HKT
Singapore's Prime Minister Lawrence Wong speaks during a swearing-in ceremony of Singapore's new Cabinet ministers at the Istana, in Singapore, May 23, 2025. REUTERS/Edgar Su/Pool
Singapore sees FY2026 budget surplus at 1pc of GDP
WORLD
12-02-2026 17:44 HKT
REUTERS/Dado Ruvic
Citi raises HK's 2026 GDP growth forecast to 3.2pc
FINANCE
02-02-2026 20:27 HKT
logo
(Video) Woman falls to death after safety rope snaps on cliff swing ride in Sichuan scenic spot
CHINA
06-05-2026 03:03 HKT
(file photo)
23-year-old Filipino woman dies after collapsing in Tsim Sha Tsui guesthouse
NEWS
23 hours ago
(File photo)
Tonkatsu chain Ca-Tu-Ya goes dark across Hong Kong, exit suspected
NEWS
05-05-2026 16:48 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.