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Citigroup cuts 12-month bitcoin, ether targets as US crypto legislation stalls

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51 mins ago
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REUTERS/Dado Ruvic
REUTERS/Dado Ruvic
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