BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Goldman hikes average Brent oil forecast to over US$100 a barrel for March

FINANCE
1 hour ago
Goldmanoilpricesforecasthike

Oil drops after US issues license for countries to buy Russian oil stranded at sea for 30 days
FINANCE
4 hours ago
Smoke continues to rise after a reported strike on fuel tanks in an oil refinery, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 8, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Oil unlikely to hit US$200 a barrel, US energy chief says
FINANCE
18 hours ago
Smoke continues to rise after a reported strike on fuel tanks in an oil refinery, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 8, 2026. (Reuters)
IEA head says oil reserve release had 'strong impact' on markets
FINANCE
22 hours ago
Fuel storage tanks are pictured at the CCMP (Compagnie Commerciale de Manutention Petroliere) petroleum depot in Pauillac, north of Bordeaux, south-western France, on March 10, 2026. (AFP)
Oil tops $100 as Iran attacks offset IEA stockpile release
WORLD
23 hours ago
3D-printed oil pump jacks, Iranian flag, and a rising stock graph appear in this illustration taken March 2, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Shares skid, oil surges above US$100 a barrel as Iran attacks Gulf shipping
FINANCE
12-03-2026 11:30 HKT
International Energy Agency (IEA) Executive Director Fatih Birol. (AFP)
IEA says members to release 400 mn barrels from oil reserves
WORLD
12-03-2026 00:38 HKT
FILE PHOTO: Japanese national flag hoisted atop of the Bank of Japan headquarters building is seen between traffic signals in Tokyo, Japan January 23, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Japan to release around 80 million barrels from emergency oil stocks
FINANCE
11-03-2026 21:28 HKT
US consumer prices increase as expected in February
FINANCE
11-03-2026 20:43 HKT
IEA proposes largest ever oil release from strategic reserves, WSJ says
WORLD
11-03-2026 13:00 HKT
Oil tankers pass through the Strait of Hormuz. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo/File Photo
Oil could hit US$150 amid Gulf shutdown, Wood Mackenzie says
FINANCE
10-03-2026 21:23 HKT
HK braces for an eight-degree temperature plunge tonight as monsoon sweeps in
NEWS
12-03-2026 15:07 HKT
$1m Rolex stolen from gym locker in Kwun Tong
SOCIAL BUZZ
19 hours ago
HK to see 12-degree temperature swing ahead of cooler weekend
NEWS
11-03-2026 19:11 HKT
