Typhoon Dolphin injures six in Taiwan as Keelung port containers collapse

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Typhoon Dolphin hits Japan's Okinawa, China shuts ports ahead of landfall
08-08-2026 12:54 HKT
China's central bank adds to gold reserves for 21st month running
07-08-2026 17:20 HKT
Hang Seng Index rises on Friday on China's strong export data
07-08-2026 16:57 HKT
Hang Seng Index inches up at noon on Friday
07-08-2026 12:20 HKT
China's July exports beat expectations on robust high-tech demand
07-08-2026 11:28 HKT
Japan orders evacuations as Typhoon Dolphin approaches, cancels 500 flights
07-08-2026 09:02 HKT
Hang Seng Index slumps over 450 points at noon on Thursday, insurers sink
06-08-2026 12:17 HKT
Major Wall Street firms targeted in attempted cyberattacks, sources say
06-08-2026 11:23 HKT
HK hits 36.9 degrees, highest since 1884
21 hours ago