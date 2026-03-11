logo
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
CHINA

CPPCC National Committee holds closing meeting of annual session

CHINA
11 mins ago
Top News
Read More
China moves to curb use of OpenClaw AI at banks, state agencies, Bloomberg News reports
CHINA
1 hour ago
Debris lies at the site of a fatal Iranian missile strike, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Beit Shemesh, Israel, March 2, 2026. REUTERS/Amir Cohen
Over 10,000 Chinese citizens returned from Middle East amid war
CHINA
21 hours ago
Freight cars are seen at a train station in Dandong, Liaoning province, China April 21, 2021. REUTERS/Tingshu Wang
China-N.Korea trains to resume after six-year halt: travel agents
CHINA
10-03-2026 14:00 HKT
Jiangnan Spring, donated in 1959 to the Nanjing Museum, appeared at an auction in 2025.
Artifacts worth millions sold illegally in Nanjing Museum scandal
CHINA
10-03-2026 11:46 HKT
Rocket trails are seen in the sky above the Israeli center coastal city of Netanya amid a fresh barrage of Iranian missile attacks on March 9, 2026. (AFP)
China's Middle East envoy urges war de-escalation during Saudi talks
CHINA
09-03-2026 14:22 HKT
Chinese master's student stabbed to death in London after requesting US boyfriend to test for STDs
CHINA
08-03-2026 18:05 HKT
U.S. Secretary of State Marco Rubio meets China's Foreign Minister Wang Yi in Munich, Germany, February 13, 2026, on the sidelines of the Munich Security Conference. (Reuters)
China says US talks vital as Trump targets Beijing's key partners
CHINA
08-03-2026 13:24 HKT
China's Foreign Minister Wang Yi, who is also a member of the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee, attends a press conference on the country's foreign policy and external relations for the fourth session of the 14th National People's Congress (NPC) in Beijing on March 8. (AFP)
China FM blasts Middle East war, urges US to manage ties
CHINA
08-03-2026 11:52 HKT
Taiwan players bow as they celebrate their victory after the World Baseball Classic (WBC) Pool C game between Taiwan and Czech Republic at the Tokyo Dome in Tokyo on March 7, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Thousands of Taiwan fans turn Tokyo blue at World Baseball Classic
CHINA
07-03-2026 15:01 HKT
A person visits the World Artificial Intelligence Conference in Shanghai, China July 26, 2025. REUTERS/Go Nakamura/File Photo
China's Jiangsu touts AI industrial push as Xi urges province to lead
CHINA
07-03-2026 14:25 HKT
Strong monsoon surge to cool HK this weekend, urban low to drop to 16 degrees on Saturday
NEWS
21 hours ago
Boy, 4, left alone throws toys from window, smashes BMW, mother held
NEWS
10 hours ago
Father's pedophilia threesome fantasy exposed by TVB's ‘Scoop’
SOCIAL BUZZ
10-03-2026 13:48 HKT
