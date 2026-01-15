logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Canada's Carney in Beijing for trade talks with Chinese leaders

CHINA NEWS
42 mins ago
logo
logo
logo
Canada's Prime Minister Mark Carney inspects the honour guard upon his arrival at Beijing Capital International Airport, during the first visit by a Canadian Prime Minister to China since 2017, in Beijing, China January 14, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
Canada's Prime Minister Mark Carney inspects the honour guard upon his arrival at Beijing Capital International Airport, during the first visit by a Canadian Prime Minister to China since 2017, in Beijing, China January 14, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
CanadaCarneyBeijingtrade talksChinese leaders

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Figurines with computers and smartphones are seen in front of the words "Cyber Security" in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Beijing tells Chinese firms to stop using US, Israeli cybersecurity software, sources say
CHINA NEWS
19 hours ago
Canadian Prime Minister Mark Carney, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping at the start of a meeting in Gyeongju, South Korea, Oct. 31, 2025. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP, File)
As Canada tries to reduce its dependence on the US, its leader will visit China to rebuild ties
CHINA NEWS
13-01-2026 13:09 HKT
Canada's Prime Minister Mark Carney (left); China's president Xi Jinping (AFP)
Canada's Carney plans to talk trade, relations during China visit
CHINA NEWS
11-01-2026 14:47 HKT
South Korea's President Lee Jae Myung (L) and his wife Kim Hea Kyung (2nd L) take a selfie with China's President Xi Jinping (2nd R) and his wife Peng Liyuan (R) after a dinner at the Great Hall of the People in Beijing on January 5, 2026. (AFP)
South Korea's Lee snaps Xi selfie with Chinese 'backdoor' phone
CHINA NEWS
06-01-2026 12:44 HKT
Ireland's Taoiseach Micheal Martin arrives at a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, December 18, 2025. (Reuters)
Irish PM arrives in China for trade talks
CHINA NEWS
04-01-2026 20:34 HKT
File Photo
China's national legislature to convene annual session on March 5
CHINA NEWS
27-12-2025 11:46 HKT
Photo: Reuters
Beijing Condemns US$11 Billion US Arms Sale to Taiwan
CHINA NEWS
19-12-2025 02:00 HKT
FILE PHOTO: A Ukrainian national flag waves in front of the Independence Monument, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 26, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Senior Ukraine diplomat in Beijing for talks: Kyiv
WORLD NEWS
18-12-2025 18:05 HKT
A polar bear rests after sparring with another bear near the Hudson Bay community of Churchill, Manitoba, Canada November 20, 2021. REUTERS/Carlos Osorio
Canadian researchers see rare polar bear adoption
WORLD NEWS
17-12-2025 18:07 HKT
Emperor Cinemas
Emperor Cinemas to open third Beijing theater in 2027
MARKET
15-12-2025 20:13 HKT
‘Major Cold’: Intense winter monsoon to bring three days of chill after Jan 20
HONG KONG NEWS
23 hours ago
Hong Kong passport ranks 15th globally, highest since 2014
HONG KONG NEWS
18 hours ago
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
12-01-2026 07:49 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.