logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

China's Xi calls for 'reunification' in message to new Taiwan opposition leader

CHINA NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
China’s President Xi Jinping walks to deliver his speech during the National Day reception on the eve of the 76th founding anniversary of the People's Republic of China, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 30, 2025. (Reuters)
China’s President Xi Jinping walks to deliver his speech during the National Day reception on the eve of the 76th founding anniversary of the People's Republic of China, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 30, 2025. (Reuters)
Cheng Li-wunXi Jinpingreunification

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
File Photo
China's ruling Communist Party meets to map out plans for the next 5 years
CHINA NEWS
10 hours ago
China's President Xi Jinping speaks during a opening ceremony of the Global Women’s Summit 2025 at China National Convention Center on October 13, 2025 in Beijing. (Reuters)
China's Xi calls for greater inclusion of women in governance
CHINA NEWS
13-10-2025 13:19 HKT
Photo: AP
Trump says China's Xi using soy as negotiation tactic ahead of talks
WORLD NEWS
02-10-2025 06:24 HKT
China plans 7-10% greenhouse gas reduction by 2035, Xi tells UN
CHINA NEWS
25-09-2025 06:16 HKT
Trump says it sounds like China has approved TikTok deal
WORLD NEWS
19-09-2025 04:53 HKT
The company has not commented on Ma’s involvement or in what capacity he may have returned. Photo by REUTERS
Jack Ma sightings hint at bid to 'Make Alibaba Great Again'
TECH & STARTUP
16-09-2025 16:43 HKT
Chinese President Xi Jinping speaks at a bilateral meeting with Portuguese Prime Minister Luis Montenegro (not pictured) in The Great Hall of the People on September 09, 2025 in Beijing, China. (Reuters)
Xi says China and EU should enhance communication, deepen cooperation
CHINA NEWS
09-09-2025 14:06 HKT
India committed to improving ties with China, Modi tells Xi
CHINA NEWS
31-08-2025 13:28 HKT
Russia's Putin arrives in China's Tianjin for security summit
WORLD NEWS
31-08-2025 12:13 HKT
FILE - Chinese President Xi Jinping attends an event at the Great Hall of the People in Beijing on March 28, 2025. (AP Photo/Ng Han Guan, File)
Xi urges consumption boost, end to 'involution'
MARKET
30-07-2025 18:16 HKT
Fire at Central's Chinachem Tower put out, four hospitalized with one critical
HONG KONG NEWS
18-10-2025 16:57 HKT
HKO considers issuing T3 signal, skipping T1 with Fengshen’s arrival on Mon
HONG KONG NEWS
18-10-2025 14:20 HKT
Grocery store owner jailed two months for hiring Indonesian illegal worker
HONG KONG NEWS
17-10-2025 17:12 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.