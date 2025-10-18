logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Air China flight safely diverted to Shanghai after battery fire in cabin

CHINA NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
An Air China airplane lands at the Jose Marti Airport during the airline's first flight as it resumes operations to Cuba, Havana, Cuba, May 17, 2024. Alexandre Meneghini/REUTERS/Pool/File Photo
An Air China airplane lands at the Jose Marti Airport during the airline's first flight as it resumes operations to Cuba, Havana, Cuba, May 17, 2024. Alexandre Meneghini/REUTERS/Pool/File Photo
Air China flightflight divertedShanghaibattery firecabin fire

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A view of a Tesla sign at its factory in Shanghai, China June 12, 2023. REUTERS
Tesla's Shanghai gigafactory begins production ramp-up in Q4
TECH & STARTUP
13-10-2025 19:29 HKT
Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 8, 2025 Italy's Lorenzo Musetti in action during his round of 16 match against Canada's Felix Auger Aliassime REUTERS/Go Nakamura
Tennis-Musetti irked by coughing Shanghai fans after Beijing apology
CHINA NEWS
09-10-2025 14:05 HKT
An apartment tower in Shenzhen in August 2015. Photo by REUTERS
Homebuyers in Shenzhen face far fewer curbs – including unlimited purchases – to give city's property market a shot in the arm
OVERSEAS PROPERTIES
07-09-2025 15:53 HKT
The adjustments to the city's real estate policies are set to take effect on Tuesday. Photo by REUTERS
Shanghai eases curbs on home ownership, announces non-local property tax exemptions
OVERSEAS PROPERTIES
25-08-2025 15:57 HKT
McDonald’s offers milkshakes as a standard menu item in most markets around the world. SING TAO
McDonald's milkshake return in mainland sparks frenzy, queuing service
MARKET
18-08-2025 15:48 HKT
The Hang Seng Index gained 2.6 percent or 643 points, closing at 25,613. SING TAO
HK stocks soar to its highest in almost three weeks
MARKET
13-08-2025 16:40 HKT
HK youth explore innovation and history in Customs YES summer mainland tour
HONG KONG NEWS
09-08-2025 20:25 HKT
The Hang Seng Index gained 225 points, closing at 24,733 on Monday. SING TAO
HK stocks rebound as US trade uncertainties spur diversification
MARKET
04-08-2025 17:22 HKT
The HSI and other key indices slid but finish July strong. SING TAO
HK stocks fall but end month with up to 3pc gains
MARKET
31-07-2025 17:00 HKT
Tsunami warning issued for parts of China
CHINA NEWS
30-07-2025 13:19 HKT
Belarusian Model Killed for Organs in Myanmar Scam Compound Over 'Poor Performance'
WORLD NEWS
17-10-2025 07:31 HKT
Fire engulfs Central high-rise, trapping three in elevator
HONG KONG NEWS
1 hour ago
Tropical cyclone Fengshen set to approach HK, bringing strong winds and possible flooding
HONG KONG NEWS
17-10-2025 15:14 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.