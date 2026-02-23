logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
BASKETBALL

In-form Celtics spoil Lakers' tribute to Riley

BASKETBALL
1 hour ago
logo
logo
logo
Payton Pritchard finished with 30 points, including six three-pointers, and eight assists. REUTERS
Payton Pritchard finished with 30 points, including six three-pointers, and eight assists. REUTERS

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Scoring record broken but Flagg down
BASKETBALL
16-12-2025 17:35 HKT
Portland Trail Blazers Head Coach Chauncey Billups & Miami Heat guard Terry Rozier (Reuters)
NBA head coach and player charged in sprawling sports betting and Mafia-backed poker schemes
BASKETBALL
24-10-2025 02:42 HKT
Los Angeles Lakers guard Luka Doncic (77) drives past Golden State Warriors guard Will Richard (3) during the first half. (Reuters)
'Championship or bust': Lakers fans brimming with belief at season opener
BASKETBALL
22-10-2025 14:52 HKT
9-year NBA veteran Jeremy Lin announces retirement
BASKETBALL
31-08-2025 15:50 HKT
Deandre Ayton (Reuters/File)
Lakers sign center DeAndre Ayton
BASKETBALL
03-07-2025 10:04 HKT
Yang Hansen stands with NBA commissioner Adam Silver after being selected as the 16th pick by the Memphis Grizzlies in the first round of the 2025 NBA Draft at Barclays Center. (Reuters)
Trail Blazers pick China's Yang in NBA draft first-round surprise
BASKETBALL
26-06-2025 14:25 HKT
Yang Hansen shakes hands with NBA Commissioner Adam Silver after he was selected with the 16th pick by Portland. (Reuters)
Birthday surprise! China's Yang taken in first round of NBA Draft
BASKETBALL
26-06-2025 12:42 HKT
The Oklahoma City Thunder celebrate after winning game seven of the 2025 NBA Finals against the Indiana Pacers at Paycom Center. (Reuters)
Thunder cap incredible season by beating Pacers in Game 7 to win NBA Finals
BASKETBALL
23-06-2025 12:44 HKT
Indiana's Tyrese Haliburton goes for the rebound against Isaiah Hartenstein. (Xinhua)
Haliburton tells Pacers to block out 'poison' narratives ahead of NBA Finals decider
BASKETBALL
21-06-2025 11:07 HKT
Oklahoma City Thunder forward Jalen Williams (8) shoots against Indiana Pacers center Tony Bradley (13) during the third quarter of game five of the 2025 NBA Finals. (Reuters)
Jalen Williams leads Thunder to verge of title
BASKETBALL
17-06-2025 14:17 HKT
Tokyo Skytree elevator plummets, trapping passengers, stranding tourists
WORLD NEWS
18 hours ago
HK to face 95pc humidity with showers and thunderstorms this week
HONG KONG NEWS
22-02-2026 18:33 HKT
REUTERS/Henry Romero
HSBC full-year profit expected to fall 10.7 pc, fourth dividend to rise nearly 17 pc
MARKET
22-02-2026 19:23 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.