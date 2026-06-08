Trump shares AI-generated 'Thank You President Trump' song praising himself

US President Donald Trump has shared an AI-generated "Thank You President Trump" music video on social media, featuring lyrics claiming "everywhere I go, they love Donald Trump," sparking both praise and ridicule.

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The one-minute video, created by New York Republican congressional candidate Anthony Constantino, shows AI-generated scenes of Trump in various global settings. The footage depicts Trump paragliding, leaning with the Leaning Tower of Pisa, riding a lion and a camel, flying a motorcycle through Indian streets, planting a flag on the moon, and even performing the "Shadow Clone Technique" from the anime "Naruto."

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The chorus includes the lyrics: "Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump. Down in Mexico they love Donald, Donald Trump ... in the Middle East, they love Donald, Donald Trump ... even in China, they love Donald, Donald Trump."

The video ends with Trump's face added to Mount Rushmore.

Trump's name is repeated 40 times throughout the song, which has been widely shared on X and Instagram. Fans praised the video while critics dismissed it as excessive self-promotion and exaggerated claims about his global popularity.