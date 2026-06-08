Trump shares AI-generated 'Thank You President Trump' song praising himself

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Trump: US will work with Iran to destroy its uranium if deal reached
08-06-2026 02:24 HKT
Trump pardons former US congressman convicted of securities fraud
06-06-2026 11:21 HKT
Trump's 'crazy' rebuke undercuts Netanyahu at a critical moment
05-06-2026 19:32 HKT
Trump's latest tariff salvo no fix for global issue of forced labor
05-06-2026 14:59 HKT
'Embryonic spines': Trump faces growing Republican pushback
05-06-2026 14:42 HKT
Trump unveils plan to add 'Trump promenade' to Lincoln Memorial
05-06-2026 09:58 HKT
Kennedy Center to remove Trump name after court decision
05-06-2026 09:30 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
08-06-2026 02:21 HKT
Observatory warns of squally thunderstorms and heavy rain through Tue
07-06-2026 14:48 HKT