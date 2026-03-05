logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Husband of Labour MP among 3 arrested on suspicion of spying for China

WORLD
6 hours ago
logo
logo
logo
UK espionage China

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Reuters
Japan's SMBC and Australia's Macquarie exposed to failed UK lender MFS, Bloomberg News reports
FINANCE
21 hours ago
Ponies stand under one meter tall with round faces and short legs.
Ponies drive buying frenzy in Year of Horse
CHINA
03-03-2026 10:00 HKT
An aircraft leaves RAF Akrotiri, a British sovereign base in Cyprus, which was hit by an unmanned drone overnight, causing limited damage, Cyprus March 2, 2026. (Reuters)
Iranian-made drone hits British air base in Cyprus, causing limited damage
WORLD
02-03-2026 20:21 HKT
Jeffrey Epstein is seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. U.S. Justice Department/Handout via REUTERS/File Photo
UK reviewing military flight records in latest Epstein probe
WORLD
27-02-2026 18:30 HKT
Expats share safety fears after Hongkonger’s UK home ransacked
NEWS
25-02-2026 18:52 HKT
People arrive to London Heathrow Terminal 3 in London, Britain, August 22, 2023. REUTERS/Maja Smiejkowska
UK to enforce travel permit requirement on foreign visitors
WORLD
25-02-2026 12:37 HKT
Photo by CARLOS JASSO / AFP A woman walks dogs past an entrance (behind) to Wood Farm on the royal family's Sandringham Estate in Norfolk, eastern England on February 24, 2026, after Britain's former prince Andrew was arrested on February 19.
UK govt says will release files on 'rude' ex-prince Andrew
WORLD
25-02-2026 09:40 HKT
Former British Ambassador to the U.S. Peter Mandelson enters a vehicle outside a reported residence, after police launched a misconduct in public office investigation following the release of U.S. Justice Department files linked to the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, in London, Britain, February 14, 2026. REUTERS/Chris Ratcliffe
Former UK ambassador Mandelson released after arrest over Epstein revelations
WORLD
24-02-2026 09:54 HKT
British newspapers, featuring coverage of the arrest of Andrew Mountbatten-Windsor, younger brother of Britain's King Charles, on suspicion of misconduct in public office, sit on display in a newsagent in London, Britain, February 20, 2026. REUTERS/Jack Taylor
Australia backs removing Andrew Mountbatten-Windsor from UK line of succession
WORLD
24-02-2026 09:22 HKT
Andrew Mountbatten Windsor, younger brother of Britain’s King Charles, formerly known as Prince Andrew, leaves Aylsham Police Station on a vehicle, on the day he was arrested on suspicion of misconduct in public office, after the U.S. Justice Department released more records tied to the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, in Aylsham, Britain, February 19, 2026. REUTERS/Phil Noble
UK govt considers removing ex-prince Andrew from line of succession
WORLD
21-02-2026 13:06 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
First Dubai–Hong Kong flight landed as services gradually resume
NEWS
13 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.