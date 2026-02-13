logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Britain's Starmer set to call for multinational defence initiative, FT says

WORLD NEWS
13-02-2026 18:05 HKT
logo
logo
logo
Britain's Prime Minister Keir Starmer looks on during a press conference at the UK-EU summit at Lancaster House on May 19, 2025 in London, England. Carl Court/Pool via REUTERS
Britain's Prime Minister Keir Starmer looks on during a press conference at the UK-EU summit at Lancaster House on May 19, 2025 in London, England. Carl Court/Pool via REUTERS
BritainStarmermultinational defenceinitiative

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
U.S. and European Union flags are seen in this illustration taken March 20, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Europe calls for US reset at security talks
WORLD NEWS
14-02-2026 17:21 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer. (AFP)
Starmer says UK govt 'united', presses on amid Epstein fallout
WORLD NEWS
10-02-2026 22:40 HKT
Photo by HENRY NICHOLLS / AFP "Larry", the Downing Street cat waits at the door of 10 Downing Street, the official residence of Britain's Prime Minister, presently Labour party leader Keir Starmer, in central London on February 9, 2026.
UK PM Starmer refuses to quit as pressure builds over Epstein
WORLD NEWS
10-02-2026 12:05 HKT
A woman uses a smartphone in London, Britain, October 6, 2024. REUTERS/Hollie Adams
Britain to work with Microsoft to build deepfake detection system
WORLD NEWS
05-02-2026 20:06 HKT
Photo by JORDAN PETTITT / VARIOUS SOURCES / AFP This combination of files photographs created on February 1, 2026 shows Britain's Prince Andrew (L), Duke of York arriving to attend a Requiem Mass, a Catholic funeral service, for the late Katharine, Duchess of Kent, at Westminster Cathedral in London on September 16, 2025 ; and an undated handout photograph obtained on July 11, 2019 courtesy of the New York State Sex Offender Registry showing Jeffrey Epstein (R).
Britain's ex-prince Andrew leaves Windsor home: BBC
WORLD NEWS
04-02-2026 14:19 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer (C), British actor-producer Rosamund Pike (L) and National Theatre London co-CEO Kate Varah (R) arrive to meet with Chinese performing arts students at the Design Innovation Institute Shanghai, in Shanghai on January 31, 2026. (Photo by Kin Cheung / POOL / AFP)
Elephants and football diplomacy on Starmer's 'historic' China trip
CHINA NEWS
31-01-2026 15:00 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Gardens in Shanghai, China, January 30, 2026. Carl Court/Pool via REUTERS
Visit by Britain's Starmer shows drawbacks of 'China pivot' in countering Trump
CHINA NEWS
30-01-2026 18:07 HKT
From left, Zheng Zeguang, Chinese ambassador to to Britain, Ren Hongbin, Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Britain&#x27;s Prime Minister Keir Starmer and Ge Haijiao, Chairman and Executive Director of the Bank of China Limited (BOC) pose for photos in Beijing, China, Friday, Jan. 30, 2026. (AP Photo/Kin Cheung, Pool)
Starmer arrives in Shanghai as he looks to boost UK business opportunities
CHINA NEWS
30-01-2026 16:02 HKT
Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks during the UK-China Business Forum at the headquarters of the Bank of China (BOC) in Beijing, China, January 30, 2026 . Kin Cheung/Pool via REUTERS
Trump warns Britain on China ties as Starmer hails progress in Beijing
CHINA NEWS
30-01-2026 10:43 HKT
British Prime Minister Keir Starmer and Li Qiang, Premier of the People's Republic of China, attend a signing ceremony, following a bilateral meeting at the Great Hall of the People during British Prime Minister Keir Starmer's visit to China, in Beijing, China January 29, 2026. (Reuters)
Starmer and Xi hail a reset in ties, helped by large AstraZeneca investment
CHINA NEWS
29-01-2026 19:21 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.